Sposarsi in un borgo di Monteriggioni - Toscana

Immagina di celebrare il tuo matrimonio in un luogo incantato, immerso nella natura incontaminata della campagna senese, in un borgo riservato esclusivamente a te e ai tuoi ospiti. Relais La Costa, dimora storica certificata e sapientemente restaurata, offre l’opportunità unica di vivere il giorno più bello della tua vita in un’atmosfera romantica e senza tempo.

Un borgo esclusivo solo per te

Ciò che rende Relais La Costa una wedding venue davvero speciale è la possibilità di prenotare l’intero borgo, garantendo massima privacy e intimità per te e i tuoi ospiti. Questo significa avere a disposizione ogni angolo della struttura, dalle eleganti suite alla Spa, dai giardini panoramici alla terrazza affacciata sulle colline toscane.

Un’ambientazione da favola

Situato a pochi passi dal suggestivo borgo medievale di Monteriggioni, Relais La Costa è un luogo dove storia e natura si incontrano in perfetta armonia. Le antiche mura in pietra, gli arredi raffinati e gli scorci mozzafiato sulla città di Siena e le colline circostanti, creano un’atmosfera romantica e sofisticata, perfetta per un matrimonio da sogno.

Servizi esclusivi per un matrimonio perfetto

Ogni dettaglio al Relais La Costa è pensato per rendere il tuo matrimonio un evento indimenticabile. Tra i servizi esclusivi:

– Cerimonia personalizzata, sia simbolica che religiosa, in spazi incantevoli all’interno o all’esterno della struttura.

– Catering d’eccellenza, con menù su misura che esaltano la tradizione gastronomica toscana.

– Spa privata, per momenti di relax prima e dopo le nozze.

– Alloggi esclusivi per gli sposi e gli ospiti, in suite eleganti e accoglienti.

– Esperienze uniche per arricchire il soggiorno, come degustazioni di vini, escursioni nella campagna toscana e visite ai borghi medievali circostanti.

Un’esperienza romantica e senza tempo

Scegliere Relais La Costa per il proprio matrimonio significa regalarsi un’esperienza unica in una location esclusiva, circondata dalla bellezza senza tempo della Toscana. Un luogo magico dove ogni momento diventa un ricordo prezioso, immerso nella quiete della natura e avvolto dal fascino della storia.

Se sogni un matrimonio intimo, raffinato e immerso nella splendida Toscana, Relais La Costa è la scelta perfetta per trasformare il tuo giorno speciale in un’esperienza indimenticabile.

www.relaislacosta.it