Arrivano nuovi bus serali tra aeroporto, Metromare e stazione ferroviaria

La sollecitazione del comune di Rimini ha trovato rapido riscontro e così da lunedì 31 marzo sarà attivo un nuovo servizio bus che collegherà direttamente l’aeroporto di Rimini con la vicina stazione del Metromare Miramare Airport (Via Cavalieri di Vittorio Veneto) e la stazione ferroviaria riminese. Un potenziamento della linea 9 che arriva a seguito del confronto con Start Romagna e che nasce dalla volontà di migliorare i collegamenti tra il “Fellini” e gli altri hub per agevolare gli spostamenti di chi arriva e parte dallo scalo riminese. Da aprile e fino all’inizio dell’autunno saranno infatti numerosi i collegamenti che arriveranno anche dopo le 20 (Budapest, Lussemburgo, Londra, Palermo, Basilea). I nuovi bus permetteranno di potenziare proprio la copertura a servizio dei voli serali, dalle 20.30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini. Nelle prossime due settimane il servizio di Start Romagna è programmato per lunedì, giovedì e sabato. Con l’incremento dei voli serali aumenteranno poi le corse anche negli altri giorni della settimana.

“Il potenziamento della Linea 9 è un servizio aggiuntivo concordato con Start Romagna che va nella direzione di rendere maggiormente servito lo scalo riminese, mettendolo in connessione con gli hub principali quali Metromare e Stazione, aspetto questo fondamentale per garantire ai passeggeri una migliore accoglienza al loro arrivo – è il commento dell’Amministrazione Comunale – Un impegno importante, di cui il Comune si fa carico nell’ottica di favorire l’accessibilità dello scalo per i passeggeri con un’offerta adeguata e più in generale nell’interesse del territorio, delle sue imprese, dei suoi operatori e a sostegno dello sviluppo aeroportuale portato avanti dalla società Airiminum che si annuncia come grande elemento di novità per l’anno in corso”.