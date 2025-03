Aeroporto, ipotesi navetta serale con la fermata Metromare

🔊 Ascolta audio

Il potenziamento dei voli estivi dall’aeroporto Fellini, con le nuove rotte per Londra, Barcellona, Monaco e Malta in aggiunta a quelle già presenti, porterà ad un incremento di passeggeri (oltre 400mila quelli stimati) che necessiteranno di un capillare sistema di trasporto una volta atterrati. Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire un confronto con Start per individuare nuove soluzioni. Lunedì il sindaco Jamil Sadegholvaad insieme all’assessore alla Mobilità Mattia Morolli e al dirigente Carlo Michelacci hanno incontrato il presidente di Start Roberto Sacchetti. Uno dei principali temi affrontati è stata la scopertura della fascia serale, tra le 21 e le 24, momento in cui la linea 9 non è attiva. Tra le ipotesi messe sul tavolo, l’introduzione di una navetta shuttle dedicata per collegare l’aeroporto con la fermata del Metromare in zona Miramare, all’altezza di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Una soluzione che consentirebbe ai passeggeri in arrivo con voli serali di raggiungere in maniera semplice la zona mare e i principali snodi. L’obiettivo condiviso è quello di adottare un piano operativo dettagliato per avviare dall’estate il potenziamento dei collegamenti.

Un’altra questione che andrebbe definita prima dell’avvio della stagione estiva, è anche quella relativa alla torre di controllo. La chiusura alle 23, prevista dal contratto di programma e servizio tra Enav e Ministero delle infrastrutture e trasporti, lo scorso anno causò non pochi problemi, costringendo almeno tre voli pieni di turisti a dirigersi verso Bologna a causa di alcuni minuti di ritardo. Fu poi trovata una soluzione tampone nel pieno dell’estate per ampliare la fascia oraria di servizio dei controllori di volo fino alle 24. L’auspicio è che nel 2025 l’operatività sia ampliata da subito per evitare spiacevoli inconvenienti.