Una vita da vigile del fuoco. Ultimo giorno di lavoro per il capo reparto Cantori

E’ arrivato il momento del meritato riposto per il capo reparto dei vigili del fuoco di Novafeltria Leandro Cantori. Il distaccamento cittadino, unito al comando di Rimini, saluta con gratitudine e commozione Cantori, che dopo 34 anni di onorato servizio, di cui 30 a Novafeltria, a sessanta anni va in pensione.

Nei suoi tre decenni in forze nei vigili del fuoco Leandro ha lavorato con passione e dedizione verso il corpo che tanto ama, sempre pronto a raccontare una barzelletta per tenere l’allegria del turno. Ha partecipato alle missioni del terremoto delle Marche nel 1997 e al terremoto dell’Aquila del 2009. Ha partecipato agli innumerevoli interventi nella grande nevicata del 2012. Al terremoto dell’Emilia del 2012 oltre quello del centro Italia del 2016. I colleghi del turno D sentiranno la mancanza delle sue barzellette e dei suoi scherzi. L’ultimo giorno di lavoro un coro di sirene spiegate dai mezzi parcheggiati nel cortile della caserma hanno salutato non un collega ma un amico che non lavorerà più con loro ma che continuerà sempre a fare parte della squadra.