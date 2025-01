Serie D: arbitri e programma della 2a giornata di ritorno

🔊 Ascolta l\'audio

Le partite della 19a giornata del Campionato Serie D, la 21^ dei Gironi A, B e C, si giocano domenica 12 Gennaio alle ore 14.30. La giornata inizia sabato con ben venti anticipi in vista del turno infrasettimanale in programma mercoledì 15 Gennaio che coinvolgerà solo i Gironi a venti squadre.

Anticipi

Sabato 11 Gennaio alle 14.30 si giocano Bra-Fossano, Cairese-Sanremese, Novaromentin-Vado, Chieri-Asti (Girone A), Breno-Sangiuliano, Desenzano-Magenta, Club Milano-Ciliverghe, Varesina-Arconatese (B), Campodarsego-Portogruaro, Montecchio Maggiore-Real Calepina, Treviso-Calvi Noale, Virtus Ciseranobergamo-Lavis, Brian Lignano-Este (C), alle 15.00 Imperia-Oltrepò (A), Chievo-Palazzolo, Folgore Caratese-Casatese, Pro Sesto-Castellanzese (B), Caravaggio-Adriese, Villa Valle-Bassano (C) e alle 16.00 Sant’Angelo-Sondrio (B) .

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Casarano-Acerrana, Fasano-Manfredonia (H), Nuova Igea Virtus-S. Agata, Sancataldese-Enna e Ragusa-Siracusa (I), alle 16.00 Brindisi-Fidelis Andria (H).

Variazioni di campo

Dolomiti Bellunesi-Brusaporto (C) si disputa al campo di Sedico (Bl), Fezzanese-Poggibonsi (E) al campo “Buon Riposo” di Seravezza (Lu), Sporting Trestina-Livorno (E) allo stadio “Corrado Bernicchi” di Città di Castello (Pg).

A porte chiuse

Ostiamare-Orvietana (E) e Cynthialbalonga-Puteolana (G), quest’ultima in programma al campo di Albano-Pavona di Albano Laziale (Rm), si disputano a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti gli impianti delle società ospitanti.

Per ricevere tutte le news sulla Serie D iscriviti al canale telegram ufficiale https://t.me/ serieDofficial

Serie D: Riunione allenatori e capitani delle società con la Commissione Arbitri Nazionale Serie D

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti organizza il consueto meeting stagionale con i tecnici ed i capitani delle squadre del quarto Campionato d’Italia, insieme alla Commissione Arbitri Nazionale Serie D. L’appuntamento è fissato a Roma lunedì 13 gennaio, alle ore 13.00, presso l’Holiday Inn Rome (zona Eur Parco Dei Medici, viale Castello della Magliana, 65). Alla riunione parteciperanno il Consiglio del Dipartimento Interregionale Coordinato da Luigi Barbiero e il Designatore della CAN D Alessandro Pizzi, insieme ai componenti della Commissione. L’iniziativa è volta a favorire un confronto costruttivo tra la parte tecnico-agonistica delle società e la componente arbitrale.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Bra-Fossano (Amadei, Terni), Albenga-Città di Varese (Niccolai, Pistoia), Vogherese-Ligorna (Mancini, Pistoia), Cairese-Sanremese (Dallagà, Rovigo), Chieri-Asti (Sarcina, Barletta), Chisola-Saluzzo (Cazzavillan, Vicenza), Gozzano-Borgaro Nobis (Traini, San Benedetto del Tronto), Imperia-Oltrepo (Pascali, Pistoia), Lavagnese-Derthona (Papagno, Roma 2), Novaromentin-Vado (Branzoni, Mestre).

Girone B

Breno-Sangiuliano (Oristanio, Perugia), Club Milano-Ciliverghe (Naselli, Catania), Desenzano-Magenta (Tierno, Sala Consilina), Chievo Verona-Palazzolo (Tedesco, Battipaglia), Crema-Fanfulla (Giallorenzo, Sulmona), Folgore Caratese-Casatese (Cortese, Bologna), Ospitaletto-Vigasio (Leorsini, Terni), Pro Sesto-Castellanzese (Pelaia, Pavia), Sant’Angelo-Nuova Sondrio (Atanasov, Verona), Varesina-Arconatese (Ammannati, Firenze).

Girone C

Mestre-Cjarlins Muzane (Abou El Ella, Milano), Brian Lignano-Este (Bogo, Oristano), Campodarsego-Portogruaro (Collier, Gallarate), Caravaggio-Adriese (Rashed, Imola), Chions-Luparense (Vigo, Lodi), Dolomiti Bellunesi-Brusaporto (Balducci, Empoli), Montecchio Maggiore-Real Calepina (Arnese, Teramo), Treviso-Calvi Noale (Cavacini, Lanciano), Villa Valle-Bassano (Gambacurta, Enna), Virtus Ciserano Bergamo-Lavis (Previdi, Modena).

Girone D

Cittadella-Pistoiese (Moro, Novi Ligure), Corticella-Piacenza (Moretti, Cesena), Fiorenzuola-Sasso Marconi (Laganaro, Genova), Forlì-United Riccione (Buzzone, Enna), Lentigione-Prato (De Stefanis, Udine), Progresso-Tuttocuoio (Antonuccio, Roma 1), Ravenna-Sammaurese (Bianchi, Prato), Tau Calcio-Imolese (Isoardi, Cuneo), Zenith Prato-Victor San Marino (Trombello, Como).

Girone E

Aquila Montevarchi-Siena (Schmid, Rovereto), Fezzanese-Poggibonsi (Spagnoli, Tivoli), Figline-Flaminia (Pandini, Bolzano), Follonica Gavorrano-Terranova Traiana (Lupinski, Albano Laziale), Foligno-Sangiovannese (Comito, Messina), Ostiamare-Orvietana (Valentini, Brindisi), San Donato Tavarnelle-Ghiviborgo (Monti, Como), Sporting Trestina-Livorno (Gambirasio, Bergamo), Grosseto-Seravezza (Mirri, Savona).

Girone F

Roma City-Teramo (Cerqua, Trieste), Ancona-Fermana (Costa, Busto Arsizio), Avezzano-Vigor Senigallia (Montevergine, Ragusa), Atletico Ascoli-Civitanovese (Carrisi, Padova), Castelfidardo-Isernia (De Paolis, Cassino), Forsempronese-Chieti (Mariani, Livorno), L’Aquila-Termoli (El Amil, Nichelino), Notaresco-Sora (Zadrima, Pistoia), Recanatese-Sambenedettese (Petraglione, Termoli).

Girone G

Atletico Lodigiani-Ilvamaddalena (Ciaravolo, Torre del Greco), Sarrabus Ogliastra-Atletico Uri (D’Andria, Nocera Inferiore), Cynthialbalonga-Flegrea Puteolana (Copelli, Mantova), Olbia-Sassari Latte Dolce (Gambin, Udine), Paganese-Anzio (Kovacevic, Arco Riva), Real Monterotondo-Cassino (Pascuccio, Ariano Irpino), Savoia-Gelbison (Testai’, Catania), Terracina-Sarnese (Stanzani, Bologna), Trastevere-Guidonia (Kurti, Mestre).

Girone H

Brindisi-Fidelis Andria (D’Agnillo, Vasto), Casarano-Real Acerrana (Pasquetto, Crema), Fasano-Manfredonia (Dell’Oro, Sondrio), Virtus Francavilla-Francavilla (Fresu, Sassari), Martina-Ischia (Leone, Avezzano), Matera-Nardò (Testoni, Ciampino), Nocerina-Costa d’Amalfi (Marinoni, Lodi), Palmese-Gravina (Navarino, Taurianova), Angri-Ugento (Nuckchedy, Caltanissetta).

Girone I

Castrumfavara-Acireale (Targhetta, Castelfranco Veneto), Pompei-Akragas (Macrina, Reggio Calabria), Locri-Licata (Ferruzzi, Albano Laziale), Nissa-Paternò (Casali, Cesena), Nuova Igea Virtus-Sant’Agata (Battistini, Lanciano), Ragusa-Siracusa (Colelli, Ostia Lido), Sambiase-Vibonese (Mazzer, Conegliano), Sancataldese-Enna (Paccagnella, Bologna), Scafatese-Reggina (Pica, Roma 1).