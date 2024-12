Coppa Italia di Serie C: il Rimini in semifinale affronterà il Trapani

🔊 Ascolta l\'audio

Si sono svolti oggi pomeriggio (20 dicembre) i sorteggi delle semifinali di Coppa Italia di Serie C, trasmessi in diretta su Sky Sport e Now, con ospite l’ex attaccante Enrico Chiesa, campione del calcio italiano e della Nazionale (17 presenze e 7 reti in azzurro), partito dalla Serie C con le maglie di Teramo e Chieti, capocannoniere nella storica campagna europea che portò il Parma a sollevare la Coppa Uefa nella stagione 1998-’99. Nel suo Palmarès anche due Coppa Italia – con Parma e Fiorentina – un campionato e una supercoppa di Lega Pro tra le fila del Figline, ultima squadra in cui ha militato.

Insieme al Rimini, che ha staccato il pass mercoledì battendo 2-1 in Puglia il Team Altamura, sono rimaste in corsa Trapani, Caldiero Terme e Giana Erminio.

Questi gli accoppiamenti: Trapani vs Rimini e Giana Erminio vs Caldiero Terme.

Per i biancorossi quindi l’avversario, almeno sulla carta, più difficile. Anche l’anno scorso i romagnoli affrontarono in semifinale una squadra siciliana, il Catania.

Non sarà più partita unica: le semifinali si giocheranno con gare d’andata e ritorno (con eventuali supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei 180 minuti). La prima sfida è in calendario il 22 gennaio, il ritorno il 12 febbraio 2025.