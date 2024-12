All'Emanuel Riviera Volley il derby riminese con la Projet System Athena

🔊 Ascolta l\'audio

EMANUEL RIVIERA VOLLEY VTR RIMINI-PROJET SYSTEM ATHENA RIMINI 3-0 (25-19 25-15 25-17)

IL TABELLINO

EMANUEL RIVIERA RN: Toni 5, Ceccarelli 9, De Gregorio 12, Agostini 10, Fanelli 12, Astolfi 7, Ravaioli L1 1, Piastra 0, Magalotti ne, Maggiani ne, Pasolini ne, Aglio ne, Montanari L2 ne, Renzi ne. All.re Marasca Vice All. Damiano

b.v. 5, b.s. 8, muri v. 4, muri s. 4.

PROJET SYSTEM ATHENA RN: Mussoni, Orsi, Costantino, Rossi, Benedettini, Marchi, Del Vecchio, Berardi, Pellegrini, Uggeri, Perazzini, Corradini, Calamai, Colonna. All.re Gambuti Vice All. Dellavittoria.

CRONACA E COMMENTO

​È tempo di derby alla Casa del Volley. Le squadre riminesi di serie C si sfidano nella penultima partita prima dello stop natalizio. Il Riviera, dopo la prestazione di carattere di Russi, vuole mantenere la seconda piazza mentre le ospiti cercano punti importanti per risalire dalla parte bassa della classifica.

​L’inizio gara è piuttosto equilibrato. Le padrone di casa partono frenate con diversi errori a carico, specialmente in battuta, mentre le ospiti ribattono colpo su colpo rimanendo in vantaggio fino all’11-13. Gradualmente il Riviera scalda i motori e sorpassa fino a portarsi sul 21-17. L’ultimo time out della Projet System non sortisce effetti ed il primo set si chiude 25-19.

Nel secondo parziale l’Emanuel si mantiene sempre avanti con un margine di 3-4 punti fino al 17-14, poi ingrana le marce alte e fugge per il 25-15 finale.

Il terzo set vede una partenza a razzo del Riviera (6-0), che manterrà sempre un vantaggio rassicurante, non consentendo mai alle ospiti di avvicinarsi tanto, e che condurrà ad un tranquillo 25-17 per il 3 a 0 finale.

Buona la distribuzione dei punti in casa Emanuel che conferma il trend positivo delle ultime settimane. Per le ragazze di coach Marasca si profila, prima della fetta di panettone, un importante match con una squadra assetata di punti che darà sicuramente filo da torcere alle riminesi.

Appuntamento quindi sabato 21 dicembre alle 17:30 presso il Palalumagni di Lugo per Liverani Involley Ra-Emanuel Riviera Rn.