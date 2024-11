Verso il voto. Marcello (FdI): industria, lavoro, commercio sono i pilastri

🔊 Ascolta l\'audio

Industria, lavoro e commercio: tre pilastri dell’economia che anche nella nostra regione non possono essere messi in discussione. Ne è convinto Nicola Marcello, candidato consigliere regionale per Fratelli d’Italia alle elezioni del 17 e 18 novembre.

“Nella nostra Provincia – dice Marcello – vanno favoriti gli insediamenti produttivi dai comuni costieri a quelli montani con l’adeguamento degli strumenti urbanistici, la sburocratizzazione dell’iter concessionario ed il potenziamento delle infrastrutture. Non solo. Per sostenere i lavoratori in esubero e le aziende in crisi occorre facilitare, attraverso la Regione, l’accesso al Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) e prevedere la tutela dei lavoratori occupati presso Società Partecipate. Un capitolo a parte merita il Commercio di prossimità e dei piccoli negozi: anche qui vanno individuate le forme di tutela più adeguate attraverso l’abbattimento dei tributi locali, i parcheggi gratuiti nei fine settimana, la lotta al commercio abusivo e lo stop a nuovi Centri Commerciali o Outlet. La chiusura di 430 negozi di prossimità in 11 anni in provincia di Rimini è ben più di un segnale d’allarme. Mi adopererò – conclude Marcello – come sempre fatto per le tutele occupazionali, salariali e previdenziali per i lavoratori frontalieri mediante interlocuzione diretta con i lavoratori, i sindacati, le associazioni e gli organi di Governo dello Stato di San Marino e dell’Italia”.