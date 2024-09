Oltre 57mila i visitatori alla settima edizione di Italian Bike Festival

🔊 Ascolta l\'audio

Si è conclusa oggi la settima edizione di IBF – Italian Bike Festival, il salone internazionale dedicato al mondo bike e alla mobilità slow con la presenza di 57mila visitatori, tra operatori del settore e appassionati delle due ruote e del cicloturismo, con un trend in crescita del 7,5% rispetto all’edizione 2023. All’evento, organizzato da Movestro con il supporto di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna, ospitato per la terza volta al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, in tre giorni sono stati protagonisti le aziende del settore bike con oltre 600 brand, con le anteprime dei prodotti e i test bike, insieme ad un ricco programma di gare ed attività entertainment per i rider più appassionati e per le famiglie.

L’Italian Bike Festival ha ampliato anche il proprio programma ospitando anche numerosi meet & greet con i grandi protagonisti del mondo cycling, incontri, convegni e 17 talk di approfondimento incentrati sul ciclismo slow che hanno visto protagoniste, sul palco dell’Arena Talk Turismo, le regioni e le destinazioni per parlare di cicloturismo e mobilità urbana.

«Un risultato oltre le aspettative quello registrato quest’anno e che attesta sempre più IBF come l’evento di riferimento in Italia, e soprattutto in Europa, per gli appassionati, i buyer e gli operatori del settore. Attraverso il nostro evento, che è diventato in pochi anni un’importante realtà per i nostri espositori, raccontiamo quello che rappresenta la bici, valorizziamo l’eccellenza delle aziende, e promuoviamo il ciclismo lento, per aumentare così l’offerta turistica – hanno dichiarato gli organizzatori di IBF – Italian Bike Festival -. Ricaduta positiva, anche in termini economici e di promozione, sull’intero territorio dell’Emilia-Romagna, che è stato attraversato da migliaia di ciclisti e cicloturisti, di tutte le età, in occasione dei numerosi eventi diffusi, tra i quali il partecipatissimo palinsesto delle gare de “La Gialla Cycling”». IBF – Italian Bike Festival è pronto a spingere ancora di più sul pedale e guarda già al prossimo anno, dando appuntamento a tutti a settembre 2025, sempre al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.