Sanchi, Gennaro, Fornara, Biancato e Gianesin al Gatteo Mare Femminile

Dopo le conferme della passata stagione e gli arrivi in prestito dalla Primavera del Cesena, il Gatteo Mare Femminile annuncia altri cinque innesti che rinforzeranno la squadra agli ordini dell’allenatore Riccardo Pistocchi.

Si tratta di Giulia Sanchi, fulmineo esterno classe 2004 ex Riccione e San Marino Academy, abile ad attaccare la profondità che potrà dir la sua nella rosa rossoblù.

Il Gatteo Mare parla anche un po’ inglese e francese perché dal Canada è arrivata dal Pro Stars Elise Gennaro, centrocampista centrale 2006 forte fisicamente che abbina quantità e qualità: dunque rottura e aggressività ma anche un buon tiro nel suo repertorio.

Altro importante rinforzo in mezzo al campo è rappresentato dall’ex capitano dell’Inter Primavera Greta Fornara (2006), che arriva in prestito dalla società nerazzurra ed è il classico motorino inesauribile. In realtà la calciatrice è un jolly perché può giocare mezzala o in alternativa anche terzino destro. Duttilità e coraggio non le mancano assolutamente.

La centrocampista Carolina Biancato (2005) è approdata dalla Lazio Primavera e dopo la lunga trafila nel vivaio della Sampdoria è pronta alla consacrazione in prima squadra con la sua fantasia. Può agire anche tra le linee ed è brava a vincere i duelli.

Nicol Gianesin (2002) è un altro fiore all’occhiello della rosa rossoblù. L’attaccante, cresciuta nella ‘cantera’ della Juventus, ha giocato anche nel Tavagnacco e poi nel Ravenna dove ha conosciuto mister Pistocchi, all’epoca vice-allenatore. L’ultima parentesi nel Chieti in serie C, l’esterna offensiva mancina arriva da svincolata e può stazionare un po’ su tutto il fronte d’attacco: ha un ottimo colpo di testa e con le sue qualità è in grado di spaccare la partita in qualsiasi momento.