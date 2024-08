Italian Baseball Series: gara3 San Marino vs Parmaclima 0-2

🔊 Ascolta l\'audio

Il Parmaclima vince 2-0 gara3 e si porta sul 3-0 nell’Italian Baseball Series. In una partita dominata dai lanciatori, è l’unica valida della partita di Parma a risultare decisiva, quella di Encarnacion che al 6° ha portato a casa due punti. Per il San Marino Baseball un ko amaro, arrivato nonostante l’ottimo prova dello staff di lanciatori, con i 5.2 inning con quella sola valida subita (e 9 strikeout) da parte di Lage e la chiusura senza pecche di Mendez. Lanciatore vincente Casanova, autore di una partita completa. Perdente Lage.

LA CRONACA. Al primo attacco gli ospiti riempiono le basi con un errore della difesa e due basi ball, ma Lage chiude eliminando al piatto Mineo. Di lì in avanti è un duello tra i due partenti, con Casanova a rimanere perfetto per quattro inning e Lage a concedere solo un altro paio di arrivi in base, ma senza valide, fino al 5°.

Il primo arrivo in base sammarinese è rappresentato dalla base ball a Batista al 5°, con la difesa che, subito dopo, confeziona il doppio gioco che spegne quella speranza.

Il 6° attacco del Parmaclima è quello decisivo. L’inning comincia bene per San Marino con Desimoni eliminato al piatto, poi però ecco tre arrivi in base consecutivi: base ball a Noel Gonzalez, Liddi colpito e base ball a Luis Gonzalez. Con le basi piene e un out, il giro di mazza della partita è di Encarnacion, che centra il singolo del 2-0.

Per San Marino entra Mendez che chiude l’inning, ma ora la partita non è più in equilibrio e bisogna rincorrere. Restano due attacchi e al 6° ecco le prime valide del match, tra l’altro consecutive. Con due out, sono i singoli di Di Fabio e Tromp a tenere viva la speranza, ma subito dopo Ferrini è eliminato al piatto e l’occasione sfuma.

Al 7°, dopo l’eliminazione di Angulo (K), Alvarez tocca un’altra valida, che però non ha seguito. Batista batte in scelta difesa e Diaz è eliminato al volo da Battioni. Parma vince 2-0.

Stasera gara4 alle 20.30, sempre a Serravalle.

SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 0-2

PARMACLIMA: Angioi 2b (0/3), Desimoni es (0/3), N. Gonzalez ed (0/3), Liddi 3b (0/1), L. Gonzalez ss (0/1), Mineo (Astorri 1b/r 0/1) r (0/2), Encarnacion dh (1/3), Ascanio 1b/r/1b (0/3), Battioni ec (0/2).

SAN MARINO: Tromp es (1/3), Ferrini 2b (0/3), Angulo dh (0/3), Alvarez (Pieternella) r (1/3), Batista ed (0/2), Diaz 1b (0/3), Celli ec (0/2), Lopez ss (0/2), Di Fabio 3b (1/2).

PARMACLIMA: 000 002 0 = 2 bv 1 e 0

SAN MARINO: 000 000 0 = 0 bv 3 e 1

LANCIATORI: Casanova (W) rl 7, bvc 3, bb 1, so 9, pgl 0; Lage (L) rl 5.2, bvc 1, bb 5, so 9, pgl 2; Mendez (r) rl 1.1, bvc 0, bb 1, so 1, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra-base.