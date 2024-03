La Riviera punta sul turismo tedesco. La regione in missione a Berlino: ITB e Ambasciata

🔊 Ascolta l'audio

Nonostante l’alluvione dello scorso maggio che ha causato gravissimi danni nei territori della Romagna tra gennaio e dicembre 2023, il turismo tedesco è comunque aumentato, con un incremento del 5,6% delle presenze (per 2.415.400 presenze complessive) e dell’8,8% degli arrivi (548.300), superando i numeri del periodo pre-Covid. Dati confortanti che spingono la Regione a rilanciare per il 2024 e ad essere presente in forza a Berlino a ITB 2024, la borsa internazionale del turismo, considerata tra le fiere più importanti al mondo dedicate ai professionisti del settore ,in programma dal 5 al 7 marzo all’ExpoCenter City.

“L’offerta turistica dell’Emilia-Romagna – spiegano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea Corsini – si presenta ancora più qualificata e con diversi punti di forza, che vanno dai grandi eventi di caratura internazionale, come il Tour de France, a una riviera dal look completamente rinnovato, grazie all’investimento sui waterfront nel segno della sostenibilità e dell’accessibilità. A questo si aggiungono le eccellenze della Motor Valley e della Food Valley, con prodotti turistici sempre più specializzati. Confermati per l’estate 2024 anche i collegamenti ferroviari Deutsche Bahn e ÖBB da Berlino e Monaco”.

Domani, lunedì 4 marzo, vigilia della fiera, la Regione Emilia-Romagna, insieme alla Regione Veneto, sarà protagonista all’Ambasciata d’Italia di Berlino della serata ENIT Italia, per promuovere la nuova stagione turistica e le sue novità. I vertici istituzionali delle due regioni, insieme alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè, e al Ceo ENIT, Ivana Jelinic, saranno ospiti dell’ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio. Presenti anche 250 giornalisti e tour operator tedeschi e internazionali, compresi i 18 operatori regionali presenti con stand nell’area Enit della fiera.

“La partecipazione dell’Emilia-Romagna a una vetrina internazionale così prestigiosa è strategica per la promozione dell’offerta turistica del nostro territorio– commentano Bonaccini e Corsini– e ringraziamo l’Ambasciata che ha organizzato questo evento alla vigilia di ITB, una vetrina di livello internazionale per mettere in luce le nostre eccellenze”.