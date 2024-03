La Lasersoft Riccione va in Abruzzo, ospite del Gada Pescara

🔊 Ascolta l'audio

Reduce dalla vittoria schiacciante della scorsa giornata (3-0 interno nei confronti della sempre ostica Battistelli che ha aumentato il vantaggio sulla stessa portandolo ora a +6 ), è chiamata a confermarsi la Lasersoft Riccione impegnata nella non facile trasferta di Pescara, dove cercherà un’ulteriore vittoria che le permetterebbe di rafforzare il primato. L’avversario però è a caccia di punti salvezza e deve inoltre riscattare la sconfitta del turno precedente (0-3 sul campo di Cervia).

Ecco come presenta la gara il vice-allenatore, Angelo Musumeci, intervenuto a Icaro Volley: “C’è il rischio, dopo l’ottima prestazione con Pesaro di dare l’esito di questo match per scontato: questo non deve accadere perché le insidie saranno tante, le ore di pullman, il fatto di giocare in trasferta. Dovremmo affrontare questa partita con massima attenzione se vogliamo provare ad ottenere un altro risultato positivo”.

Appuntamento sabato 2 marzo al pala “Quaranta” di Pescara. Fischio d’inizio previsto per le ore 17:30.