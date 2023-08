Gabriele Varrella per la difesa del Tre Fiori

🔊 Ascolta l'audio

“Volevo giocare in una squadra importante, con obiettivi ambiziosi e quando il Tre Fiori mi ha cercato ho capito di aver trovato la soluzione giusta per i miei progetti”. Si presenta così Gabriele Varrella, il nuovo rinforzo per la difesa dei gialloblù di Fiorentino.

Il roccioso difensore classe 1994, figlio del tecnico Franco già Ct della nazionale sammarinese dal 2017 al 2021, con i suoi 1,90 cm di altezza è pronto a rinforzare la retroguardia a disposizione di mister De Falco.

“Arrivo al Tre Fiori con tanti stimoli – dice il difensore che l’anno scorso ha vestito la maglia del Gabicce Gradara in Promozione Marche dopo le esperienze a Savignano, Diegaro, Alfonsine e Bellaria dove ha disputato anche un campionato in Serie C -. Sono un difensore centrale molto alto, ma non prediligo solo il gioco aereo: mi piace giocare palla a terra e impostare l’azione dalla difesa. Ho già parlato con il mister e condividiamo molti aspetti di gioco. Ormai manca poco all’inizio e non vedo l’ora di iniziare sul campo perché per me il calcio è una grande passione. Di questo nuovo gruppo conosco bene solo Cecconi con cui ho giocato nel settore giovanile, ma sono sicuro che non servirà tanto tempo per costruire un bel gruppo affiatato, punto di partenza per raggiungere tutti gli obiettivi sul campo”.