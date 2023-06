Ad ottobre sulla spiaggia di Rimini in moto con Malle Mutòr

🔊 Ascolta l'audio

Da oggi, 1 giugno, sarà possibile iscriversi alla prima edizione dell’evento Malle Mutór, che prenderà il via dalla spiaggia di Rimini venerdì 6 ottobre. Organizzato da DRAM a.s.d., con il patrocinio del comune di Rimini, Malle Mutór nasce con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di rivivere l’atmosfera rallystica-dakariana. che verrà rievocata sia nella struttura dell’evento che nel regolamento. I partecipanti infatti non avranno, durante l’evento, nessun tipo di assistenza meccanica e dovranno prendersi cura delle moto in autonomia. A far da padrone sarà lo spirito di squadra, che da sempre caratterizza gli enduristi.

Novità assoluta nella storia del motociclismo riminese sarà la possibilità per i partecipanti di percorrere con le moto un tratto della spiaggia di Rimini: 7 km tra dune di sabbia e tratti fettucciati creati ad hoc dall’organizzazione per mettere alla prova le abilità dei partecipanti.

Durante i tre giorni i partecipanti si cimenteranno in 3 differenti percorsi a margherita con partenza e arrivo sulla spiaggia di Rimini che permetteranno loro di riscoprire il piacere dell’enduro “vecchio stile” per un totale di circa 500 km di offroad tra Romagna, Marche e Toscana alla scoperta di luoghi inediti e paesaggi spettacolari.

In ogni tappa ci saranno inoltre dei Power Stage: sezioni di vero enduro ad alto tasso tecnico che metteranno alla prova i partecipanti più temerari.

L’evento avrà una durata di 3 giorni: da venerdì 6 a domenica 8 ottobre e la base operativa in piazzale Boscovich, dove ci sarà il Bivacco MM che ospiterà i partecipanti per briefing, pasti e momenti di convivialità.

All’interno del Bivacco, aperto al pubblico, saranno presenti stand espositivi di importanti aziende specializzate in cui i partecipanti potranno toccare con mano tutte le novità del settore delle due ruote.