Sanità, i conti non tornano. Se ne parla a Fuori dall'Aula (Icaro TV)

La sanità emiliano romagnola resta una eccellenza ma è chiamata a fare i conti (in tutti i sensi) con bilanci difficili. Spese covid non totalmente rimborsate dallo Stato, bollette che si impennano, inflazione e, di conseguenza, buchi di bilancio. A complicare le cose anche il Documenti di Economia e Finanza del Governo che non sembra lanciare segnali positivi per gli investimenti nella sanità pubblica. Non resta quindi che tirare la cinghia, ma farlo in un settore fondamentale per la vita dei cittadini è un’arma a doppio taglio. Nella nuova puntata di Fuori dall’Aula, in onda mercoledì alle 18 e alle 20.35 su Icaro TV (canale 18), se ne parlerà con vari esponenti del mondo sanitario. Saranno proposte le interviste al dottor Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe, ad Ester Pasetti, segretaria Anaao Assomed Emilia Romagna, e a Mirca Renzetti, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Romagna.