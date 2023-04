🔊 Ascolta l'audio

San Michelese volley-Emanuel Riviera Volley Rimini 0-3 (19-25; 17-25; 23-25)

IL TABELLINO

Orsi 11, Catalano 1, Morettini 10, Magi 7, Pasolini 0, Sangoi 9, Marconato 16, Del Rosso 0. N.E.: Fiorucci, Morelli, Forlani. N.D.: Moras.

Ace: Rimini 5-San Michele 2

B.s.: Rimini 11-San Michele 10

Muri: Rimini 12–San Michele 5

Attacchi punto: Rimini 37–San Michele 32

Errori: Rimini 9–San Michele 9

Rimini: ricezione 70% – attacco 33%

Arbitri: Filazzola Vincenzo e Fratellini Alessandro di Bologna.

Spettatori: 100 (di cui 15 di Rimini).

CRONACA E COMMENTO

A comandare i giochi si presentano due arbitri di Bologna, Filazzola e Fratellini. I coach di San Michele, Viapiano e Zanoli, mettono in campo in posto uno Pongolini, in prima linea Camuncoli, Sola e Loschi, dietro completano Caroli e capitan Ruini, libero Ghidoni. Bazzocchi e Briganti rispondono con Magi in battuta, Sangoi, Marconato e capitan Morettini in linea di attacco, Orsi e Catalano completano in retrovia. Libero Fabbri.

Si parte con un minuto di silenzio per commemorare la triste vicenda di Julia Ituma. Poi si inizia nell’equilibrio più completo con gli attacchi che si equivalgono, ma, grazie alle battute di Catalano e Sangoi, la ricezione del San Michelese va in difficoltà e il Riviera pone le basi per un primo allungo. Viapiano inserisce Maffei, Cavani e Scianti per tamponare, ma Rimini resiste e allunga definitivamente fino alla conquista del primo set.

Il secondo parziale è copia del primo: subito avanti con una Marconato devastante con Magi e Morettini che si alternano, se rallenta una, velocizza l’altra, il muro con Orsi e Sangoi (10 muri in due) sembra insuperabile pur sotto l’attacco delle brave “punte” di San Michele. Le padrone di casa sembrano scariche e in 21’ le ospiti si aggiudicano anche il secondo set.

Parte bene il Riviera nel terzo parziale (4-0), viene chiamato un tempo e al rientro la San Michelese sembra riprendere vigore, tanto è che si pone al comando fino al 21-17. Ora è il turno di Bazzocchi a chiamare il time out ma la gara sembra oramai orientata ad andare ad un rischioso quarto set. Il coach del Rimini tranquillizza le sue ragazze, detta gli ultimi accorgimenti e, dopo il ritorno in campo, il Riviera riprende il potere del comando e riduce drasticamente lo svantaggio che sembrava incolmabile.

San Michelese chiede un intervallo in testa (23-22) per riordinare le idee, ma l’entusiasmo delle ospiti non si spegne, anzi con un parziale di 2-0 si pone al comando (24-23) dopo aver sempre rincorso le padrone di casa e, a suggello della splendida rimonta, capitan Morellini con una alzata perfetta di Catalano fa finire i giochi con uno splendido diagonale al centro.

Grande partita davanti ad un centinaio di persone che fa gioire le ragazze del Riviera, lo staff e i supporters presenti e palese delusione delle brave atlete di San Michele che ora dovranno combattere nella partita di ritorno di sabato 22 aprile a Rimini alla casa del volley.

Il Riviera volley ha meritato la vittoria dimostrando grande carattere e sfoderando una splendida prova sia in attacco che in difesa, non ha mai mollato e sia le ragazze in campo, sia quelle in panchina col loro tifo infernale, sono state tutte artefici della bella trasferta. La San Michelese dall’altra parte, ha sfoderato il meglio delle sue attaccanti dimostrando tutto il diritto a giocarsi questi play off.