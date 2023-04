🔊 Ascolta l'audio

San Lorenzo-Accademia Marignanese 0-1

IL TABELLINO

San Lorenzo: Gallo, Giovanardi, Nasuti (55° De Luca), Prunella, Giannetti, Mancini, Pruccoli, Lazzaretti, Laurino, Amaducci (52° Cugnini), Stefanutti (65° Fusini).

A disposizione: Montagna, Veschi, Santini Alan, Migani, Santini Alessandro.

Allenatore: Giovanni Costa.

Accademia Marignanese: Badioli, Markaj (62° Berardi), Pontellini, Beccari, Romano Andrea, Radu (95° Ceccarini), Cekirri, Romano Alessandro (65° Tirincanti), Morri, Ottaviani (75° Gabellini), Bacchielli.

A disposizione: Martini, Canonici, Pecci, Ba.

Allenatore: Mirko Palazzi.

Arbitro: Mattia Biandronni della Sezione di Forlì.

Marcatori: 37° Alessandro Morri (AM).

CRONACA E COMMENTO

Oggi sul campo del San Lorenzo si è disputata una partita di cruciale importanza in ottica salvezza: entrambe le squadre contano numerose assenze nelle proprie fila, ma è risaputo che nel calcio, gli assenti hanno sempre torto e quindi onore a quelli che hanno giocato e dato vita ad un incontro combattuto per tutti i novantacinque minuti.

L’Accademia Marignanese ha prevalso ed ha conquistato un’importante vittoria che accorcia la classifica, in virtù di una feroce determinazione per fare risultato, i ragazzi di mister Mirko Palazzi hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, sono stati bravissimi e hanno dimostrato la forza del gruppo, cercando con determinazione la vittoria dal primo all’ultimo minuto. Sono passati in vantaggio sfruttando una bella incursione sulla fascia sinistra di Matteo Pontellini che ha saltato il diretto avversario, è entrato in area di rigore dal fondo del campo ed ha fornito l’assist ad Alessandro Morri, che non ha fallito l’appuntamento con il goal battendo inesorabilmente l’estremo difensore avversario. La reazione del San Lorenzo non si è fatta attendere, molti i lanci lunghi a saltare il centrocampo per entrambe le squadre, l’Accademia Marignanese, equilibrata a centrocampo e arcigna in difesa con un portiere sicuro negli interventi, è stata sempre concentrata, non ha regalato nulla e non ha commesso errori, non ha mai rinunciato a controbattere e gli attaccanti hanno aiutato con frequenti rientri la squadra che ha meritatamente ottenuto una vittoria che lascia aperta la porta dei play-out.

Sarà di importanza cruciale fra quindici giorni, la gara interna contro Asar Riccione, prima degli ultimi due proibitivi incontri contro la capolista Bellariva in trasferta e il Gatteo fra le mura amiche alla chiusura del campionato.

Addetto Stampa Accademia Marignanese

Giordano Capelli