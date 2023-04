🔊 Ascolta l'audio

Baskin 3 Colli Brisighella-Onions Santarcangelo 39-60 (9-22, 14-35, 28-47)

IL TABELLINO

Baskin 3 Colli: Omerovic A 14, , Liverani 6, Parnucci, Ndiaye 3, Paparelli 6, Omerovic N, Zappia 2, Casanova 4, Lagni, Sangiorgi, Kone 1, Babini 3, Miraglia. All. Hassani.

Onions: Agostini 21, Molari 5, Serafini M 4, Stargiotti, Serafini L 6, Serafini R 6, Guiducci 5, Angeli 8 , D’Intino , Halilovic 3, Alcantara 2,Gouba, Della Pasqua, Martinetti. All. Gasparini.

Arbitri: Cenedese e Mercuriali.

CRONACA E COMMENTO

Terzo impegno e terza vittoria per gli Onions, che raggiungono così con un turno di anticipo la finale regionale.

Primo quarto che parte sul filo dell’equilibrio ma il solito cecchino Agostini, mortifero da tre punti e tre percussioni consecutive di Lucia Serafini sul finale di quarto portano i clementini alla prima sirena sul 22 a 9.

Nel secondo quarto si abbassano i ritmi, Casanova segna due volte in fila per Brisighella, ma dopo tre realizzazioni quasi consecutive di Guiducci (costretto però ad uscire subito dopo per un colpo ad un polso), Santarcangelo chiude il quarto in vantaggio sul 35 a 14.

Terzo periodo che comincia nel segno di Adman Omerovic, precisissimo in attacco nonostante la difesa asfissiante di Halilovic. È Giacomo Angeli (all’esordio in campionato) però per gli Onions, con tre conclusioni a segno, a tenere lontana Brisighella. Liverani prova ad accorciare con un tiro da tre, ma Molari, rientrato dopo un colpo alla coscia, segna sulla sirena e permette ai santarcangiolesi di chiudere il terzo quarto avanti sul 47 a 28.

Ultimi dieci minuti che cominciano con capitan Babini a suonare la carica per il Baskin 3 Colli, coadiuvato sempre da Omerovic. Santarcangelo si affida ancora ai suoi pivot e Agostini prima e Alcantara poi permettono ai gialloblù di terminare l’incontro sul 60 a 39.

Prossimo impegno per gli Onions domenica 16 aprile contro Faenza in uno scontro che non servirà per la classifica, ma sarà un ottimo test in attesa della finale che con ogni probabilità si giocherà il 30 aprile a Molinella contro Pgs Welcome Bologna.