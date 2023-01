Rimini-Lucchese 1-1: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-LUCCHESE 1-1

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

RIMINI: 12 Zaccagno, 3 Haveri (26′ st 13 Regini), 4 Tanasa, 6 Panelli, 10 Gabbianelli, 26 Biondi (9′ st 5 Pasa), 27 Laverone, 29 Santini (40′ st 16 Mattia Rossetti), 31 Pietrangeli, 38 Matteo Rossetti, 99 Vano (26′ st 9 Mencagli). A disp.: 1 Galeotti, 15 Gigli, 20 Accursi, 25 Allievi, 32 Tofanari, 83 e Rinaldis. All. Gaburro.

LUCCHESE: 22 Cucchietti, 2 Alagna, 6 Tiritiello, 7 Rizzo Pinna, 8 Tumbarello (26′ st 14 Quirini), 10 Panico (13′ st 17 Bruzzaniti), 16 Franco (1′ st 35 Di Quinzio), 19 Visconti, 23 Benassai, 24 Mastalli, 91 Ravasio. A disp.: 1 Coletta, 13 Galletti, 4 Ferro, 5 Bachini, 9 Romero, 11 Bianchimano, 18 D’Ancona, 21 D’Alena, 26 Merletti. All. Maraia.

ARBITRO: Giorgio Vergaro di Bari.

ASSISTENTI: Matteo Cardona di Catania e Carmine De Vito di Napoli.

4° UFFICIALE: Andrea Traini di San Benedetto del Tronto.

RETI: 18′ pt Mastalli, 2′ st Vano.

AMMONITI: Biondi, Franco, Regini, Ravasio.

NOTE. Corner: 5-1. Spettatori: totale presenze 2.348 di cui 1.851 abbonati e 497 biglietti. ESPULSI: 36′ st Tofanari (dalla panchina) ed il preparatore atletico della Lucchese.

I RISULTATI DELLA 24a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B IN TEMPO REALE E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Dopo essere tornato a muovere la classifica grazie all’1-1 in rimonta di Olbia, il Rimini contro la Lucchese vuole fare bottino pieno per ritrovare il giusto passo, vendicare la sconfitta dell’andata e perché i toscani in classifica hanno un punto in più dei romagnoli (33 contro 32) e batterli vorrebbe dirli scavalcarli. In casa biancorossa assenti gli squalificati Delcarro e Tonelli. Non convocati Piscitella, Rosso e Acquistapace.

Mister Gaburro ne cambia quattro rispetto all’undici iniziale di Olbia: tra i pali torna Zaccagno, a centrocampo Biondi e Matteo Rossetti, in attacco dal primo minuto Gabbianelli insieme a Vano e Santini.

Prima del calcio d’inizio osservato, come su tutti i campi, un minuto di raccoglimento per la scomparsa dell’ex Presidente della Figc e della LND Carlo Tavecchio.

Rimini in tradizionale maglia a scacchi biancorossi. In giallo oro gli ospiti.

La partita. Si gioca.

All’8′ il primo corner della partita, è per il Rimini. Batte Gabbianelli, sulla ripartenza Franco crossa per Panico, che calcia a lato.

Al 18′ cross di Panico da sinistra e colpo di testa sul secondo palo di Mastalli, libero di colpire, cogliendo in controtempo Zaccagno. Lucchese in vantaggio.

Al 28′ punizione dal limite dell’area per i biancorossi: Gabbianelli spedisce a fondo campo.

Al 33′ cross di Tumbarello per Alagna, il cui colpo di testa è deviato in corner.

Al 34′ secondo angolo per il Rimini: Gabbianelli mette al centro, Rossetti e Vano colpiscono di testa, pallone a fondo campo, con un giocatore ospite a terra.

Al 38′ ripartenza con Panico che non riesce ad arrivare sul pallone, che si perde a fondo campo.

Al 39′ il destro di Rossetti è fuori bersaglio.

Si va all’intervallo con gli ospiti avanti di un gol (0-1).

Si gioca la ripresa.

Al 2′ il Rimini pareggia: il tiro di Santini è ribattuto, ma Vano è pronto a ribadire in rete. 1-1 e terzo centro in campionato per il numero 99 di Gaburro.

Al 4′ punizione per la Lucchese: Tiritiello stacca di testa, Zaccagno vola in presa plastica.

Al 6′ la battuta dal limite dell’area di Rizzo Pinna, Zaccagno blocca.

Al quarto d’ora terzo corner per il Rimini: Gabbianelli mette in mezzo, Pietrangeli tocca, tocca anche un difensore, Cucchietti recupera la sfera.

Al 18′ angolo di Gabbianelli, il colpo di Rossetti è deviato nuovamente in corner.

Al 23′ palla in area per Rizzo Pinna, che può calciare a tu per tu con Zaccagno, che para la sua conclusione centrale.

Al 28′ filtra in area un pallone, e Rizzo Pinna ha il tempo per prendere la mira e calciare, ma grazia ancora i biancorossi.

Al 40′ Laverone recupera palla, avanza e mette in area, Santini schiaccia troppo il pallone di testa.

Al 44′ Rossetti ci prova da lontano, sfera oltre la traversa.

Tre i minuti di recupero.

Finisce 1-1. Secondo pareggio per i biancorossi.

VOTA IL MIGLIOR BIANCOROSSO IN CAMPO