Le Titane del futsal ingranano la quarta, fatal Verona per le due Primavera

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

Non inizia come sperato il 2023 della Primavera 1, che cade in casa dell’Hellas Verona Women. Scaligere avanti dopo neanche 4’ con Bertucco, lesta ad approfittare di un’indecisione della difesa biancoazzurra. Le Titane comunque restano in partita fino al cuore della ripresa. Lì le padrone di casa trovano nuovamente la via del gol con Ferrari, che insacca a porta vuota dopo aver eluso l’uscita di Scotti. Il 3-0 arriva al 76’ con un destro forte di Zorzi; poi, nella parte conclusiva della sfida, l’Hellas arrotonda con altre due reti: le segnano Mangiameli (comodo tap-in in area piccola) e Doneda (gran destro dal limite con palla all’incrocio).

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Sconfitta in rimonta per la Primavera 4 nella prima uscita del girone di ritorno. La Virtus Verona si impone sui Titani reagendo ottimamente al vantaggio firmato da Michelucci, che raccoglie un lancio dalle retrovie e si invola verso l’estremo ospite, superato in dribbling prima di un comodo appoggio in rete. Un mani in area costa all’Academy un rigore che Battistini disinnesca alla grande, ipnotizzando due volte Tacchella: la prima dal dischetto, la seconda sul tentativo di tap-in dello stesso numero 7 ospite. Comunque, all’Ezio Conti, il pareggio si materializza in capo a 7’: lo confeziona Filippi con un pregevole destro a giro dal limite dell’area su cui Battistini non può arrivare. L’equilibrio si mantiene immutato fino al 67’, quando la Virtus Verona si distende in contropiede: Ferrari asseconda il taglio di Tacchella che cancella l’errore dal dischetto con un diagonale implacabile. Il gol che sigilla il successo veronese arriva all’82’. Semplicemente perfetto, per forza e precisione, il mancino che Pasquariello esplode dalla media distanza: per Battistini non c’è nulla da fare.

Campionati provinciali e regionali

Anche gli Under 17 provinciali devono registrare loro malgrado un 3-1 in rimonta. La squadra di Zanotti sblocca l’incontro in casa dell’Athletic Poggio al 18’: Baldani sfrutta un disimpegno errato della retroguardia locale per involarsi verso la porta di Suzzi e poi infilarla da breve distanza. L’Athletic pareggia al pronti via della ripresa grazie al preciso destro di Giorgini dal limite dell’area. Il sorpasso arriva poco oltre l’ora di gioco con il facile tap-in di Giannini su corner. Nel finale, Magnani pennella con precisione per Angelini, che si inserisce sul secondo palo e di testa non dà scampo a Conti. Tre gol nella parte sbagliata del tabellone anche per gli Under 19 regionali, di scena in casa del Bakia Cesenatico. La sfida si sblocca al 14’ grazie a Celcima. Le altre due reti arrivano nella ripresa, prima con Landi e poi con Belletti. Nel finale, Academy in dieci per il rosso a Borgia. Vittoria invece per gli Under 15 provinciali, che espugnano il campo del River Delfini “B” con un 2-1 inaugurato al pronti-via da Rubakha. Onano raddoppia al 18’; poi il River torna a farsi sotto nella ripresa grazie al gol di Bertozzi, senza tuttavia riuscire a completare la rimonta.

SETTORE FUTSAL

Continuano a volare le Titane del futsal, che contro il Futsal Hurricane infilano la quarta vittoria consecutiva. Finisce 4-1 ad Acquaviva. Apre Venturini al 13’ con un tocco sottoporta sull’angolo battuto da Lanzarotti. Il raddoppio a stretto giro, sempre grazie a Venturini. Il destro da fuori della 16 non dà scampo all’estremo ospite: la palla tocca il basamento del palo prima di infilarsi in rete. L’Academy rischia l’1-2 in avvio di ripresa sulla ‘puntata’ di 13, che si stampa sul palo. L’Hurricane trova comunque il punto dimezza-distanze al 24’, su angolo: preciso il mancino di prima intenzione di Haruyama, che però deve ringraziare anche il sapiente velo di Zanette, fondamentale per ingannare Giorgi. Le Titane tornano a distanza di sicurezza con Giudice, abile a sfruttare il recupero palla ultra-avanzato di Comandini, e soprattutto ad insaccare dopo un dribbling bruciante su 7. Per l’italo-argentina ci sarà modo anche di festeggiare la doppietta: stavolta è proprio lei ad esercitare una pressione furiosa su 19, ultima difendente di un Hurricane disposto col portiere di movimento. La porta è vuota e per Giudice basta un semplice tocco per chiudere a doppia mandata la vittoria. Nel finale arriverebbe anche il punto del 5-1 e della tripletta di Venturini, ma la sirena suona prima che la palla varchi la linea di porta e dunque, da regolamento, l’arbitro deve invalidare. Poco male per un’Academy che allunga la propria striscia dorata e sale al quinto posto della graduatoria. Modo migliore per chiudere il girone d’andata – e per lanciarsi verso quello di ritorno – davvero non c’era.

Campionato femminile Primavera 1, 11° giornata | Hellas Verona – San Marino Academy 5-0

HELLAS VERONA WOMEN

Zocca (dall’83’ Bucci), Filipponi, Giove (dall’83’ Framarin), Datres, Gola, Corsi, Termentini, Doneda, Bertucco (dal 67’ Mangiameli), Ferrari (dall’83’ Boaretto), Aprile (dal 22’ Zorzi)

A disposizione: Belluzzo, Campostrini, Veronese, Pellegrini

Allenatore: Alessandro Oro

SAN MARINO ACADEMY

Scotti, Lombardi (dal 79’ Giannotti), Manzetti (dall’89’ Mariani), Modesti (dall’86’ Fraternali), Ventura (dal 79’ Luccaroni), Marengoni (dal 46’ Lakbuichy), Sanchi, Diversi, Bonora, Giuliani, Prencipe

A disposizione: Torriani, Pirini, Ceppari, Balsimelli

Allenatore: Emanuele Iencinella

Arbitro: Anna Frazza di Schio

Assistenti: Flavius Costel Condrut e Andrea Forzan di Castelfranco Veneto

Ammoniti: Modesti, Doneda

Marcatori: 4’ Bertucco, 65’ Ferrari, 76’ Zorzi, 85’ Mangiameli, 90+3’ Doneda

Campionato maschile Primavera 4, 14° giornata | San Marino Academy – Virtus Verona 1-3

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Valli Casadei, Riccardi, Drudi (dal 77’ Caverzan), Ciacci, Medri, Ugolini (dal 77’ Faeti), Renzi, Sensoli (dal 56’ Moretti), Molinari (69’ dal M. Gasperoni), Michelucci (dal 56’ Famiglietti)

A disposizione: Chiarabini, S. Gasperoni, Caddy, Ciacci

Allenatore: Nicola Cancelli

VIRTUS VERONA

Ficeli, Marconcini (dal 60’ Biba), Antolini, Fantini, Olivieri, Conti (dall’88’ Milosavljevic), Tacchella, Sbampato (dal 77’ Pasquariello), Ambrosi (dal 60’ D’Eredità), Leucci, Filippi (dal 77’ Squarzoni)

A disposizione: Freddi, Saccomani, Zivelonghi

Allenatore: Alberto Facci

Arbitro: Durim Xhafa di Ravenna

Assistenti: Leonardo Fornabaio e Ndiaga Dieye di Ravenna

Ammoniti: Michelucci, 32’ Sensoli, 41’ Renzi, Olivieri, Ciacci, Filippi

Marcatori: 10’ Michelucci, 29’ Filippi, 67’ Tacchella, 82’ Pasquariello

Serie A2 femminile di futsal, 13° giornata | San Marino Academy – Futsal Hurricane 4-1

SAN MARINO ACADEMY

Giorgi, Lanzarotti, Comandini, Taioli, Turnone

A disposizione: Pepe, Mordenti, Giardina, Dominici, Villagra, Giudice, Venturini

Allenatore: Matteo Selva

FUTSAL HURRICANE

Gobbato, Marton, Zanette, Cettolin, Haruyama

A disposizione: Granzotto, Pancot, Cosma, Giampaoletti

Allenatore: Ermes Tondato

Arbitro 1: Francesco Salmoiraghi di Bologna

Arbitro 2: Matteo Mazzoni di Ferrara

Cronometrista: Alessandro Fortunati di Cesena

Ammoniti: Cettolin, Cosma, Giampaoletti

Marcatori: 12’:58’’ e 13’:46’’ Venturini, 23’:46’’ Haruyama, 25’:51’’ e 39’:53’’ Giudice

Ufficio Stampa San Marino Academy