Incendio all’ex Rimini Camping Village. A fuoco alcuni bungalow

🔊 Ascolta l'audio

Incendio nella notte a Miramare in viale Principe del Piemonte: a fuoco alcuni bungalow all’interno dell’ex Rimini Camping Village, struttura da tempo abbandonata. Il rogo si sarebbe sprigionato verso la mezzanotte, le cause del rogo, al momento sono sconosciute. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia. Le forze dell’ordine hanno provveduto a regolare il traffico che sulla litoranea è rimasto bloccato per permettere le operazioni di spegnimento.

Aggiornamenti nelle prossime ore.