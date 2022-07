Giorgio Amati al Mugello per il terzo round della Porsche Carrera Cup Italia

🔊 Ascolta l'audio

Dopo il round di casa a Misano dello scorso 3-5 giugno con pole position in qualifica e vittoria in Gara 2, Giorgio Amati è pronto a salire nuovamente sulla sua Porsche 911 GT3 Cup e lo farà al “Mugello Circuit”, a Scarperia e San Piero, in provincia di Firenze. Tanti i ricordi dalla tappa dello scorso anno sulla pista toscana, tra cui un ottavo e un sesto posto al suo secondo weekend di sempre in Porsche Carrera Cup Italia.

Giorgio Amati: “A distanza di oltre un mese da Misano, ho ancora la pelle d’oca a ripensare a tutte le emozioni vissute, davanti alla mia famiglia, ai miei amici e ai miei supporter, ma è arrivato, finalmente, il momento di ritornare in pista: il Mugello è un circuito molto tecnico, tra i più impegnativi in Italia, ed è affascinante pensare alla storia illustre di questo tracciato. Anche al Mugello ci saranno temperature elevate ma, a differenza di Misano, non ci saranno i test pre-weekend: questo significa che avremo solamente ottanta minuti di prove libere il venerdì per trovare i giusti set-up di gara e di qualifica. Come sempre, assieme al Team Ghinzani Arco Motorsport e al mio coach Gianni Morbidelli, daremo il massimo fin da subito per ottenere il miglior risultato e provare a costruire un altro piccolo mattoncino.”

Il fine settimana toscano partirà venerdì con le prove libere alle 16.15 e proseguirà sabato con le qualifiche alle 9.50 e Gara 1 alle 16.10. Infine, il via di Gara 2 è fissato per domenica alle 12.30.

Entrambe le gare saranno trasmesse su Sky Sport Arena (canale 204 della piattaforma Sky) e in diretta streaming su www.carreracupitalia.it. Gara 2 sarà visibile anche su Cielo, canale 26 del digitale terrestre ed è possibile, infine, seguire Giorgio anche su Facebook (/giorgioamatiofficial) e Instagram (@gio_ama_).