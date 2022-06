Rimini-Recanatese 2-2: cronaca, tabellino, video e gallery

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-RECANATESE 2-2

IL TABELLINO

RIMINI: 1 Marietta, 4 Tanasa, 6 Panelli, 7 Tonelli (21′ st Pari), 10 Gabbianelli (14′ st Arlotti), 11 Piscitella, 15 Contessa, 19 Tiraferri (18′ st Bianchi), 26 Greselin, 31 Pietrangeli (21′ st Cuccato), 32 Germinale (14′ st Mencagli). A disp.: 22 Piretro, 17 Ferrara, 23 Callegaro, 24 Pecci. All. Gaburro.

RECANATESE: 1 Urbietis, 2 Meloni, 3 Quacquarelli, 4 Grieco (1′ st Gomez), 5 Pacciardi, 6 Marafini (27′ st Alessandretti), 7 Ferretti, 8 Raparo (39′ st Sopranzetti), 9 Minnozzi (1′ st Giampaolo), 10 Sbaffo, 11 Senigagliesi. A disp.: 12 Amadio, 14 Alessandrini, 15 Capitani, i, 18 Minicucci, 20 Guidobaldi. All. Pagliari.

ARBITRO: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

ASSISTENTI: Paolo Cozzuto di Formia e Luca Granata di Viterbo.

RETI: 31′ pt Germinale (Rim), 8′ st Gomez (Rec), 31′ st Giampaolo (Rec), 33′ st Tanasa (Rim).

AMMONITI: Panelli (Rim), Tanasa (Rim), Contessa (Rim).

NOTE. Corner: 3-4.



CRONACA E COMMENTO

Il Rimini ha un solo risultato a disposizione contro la Recanatese per continuare il suo cammino nella Poule Scudetto di Serie D. I biancorossi domenica hanno pareggiato 1-1 in casa del San Donato Tavarnelle, che aveva perso la prima partita del triangolare a Recanati (2-1). Pertanto in vantaggio nel gironcino a tre ci sono i marchigiani. Il tecnico Gaburro deve fare a meno di Deratti, Lo Duca, Haveri, Carboni, Andreis e Tomassini. Rientra Pecci.

La partita. Squadre in campo, si parte!

Al 7′ primo angolo per il Rimini allontanato di testa da un difensore ospite.

Al 11′ Piscitella si incunea in area ma il suo filtrante viene intercettato dalla difesa ospite.

Al 12′ Recanatese vicina al vantaggio. Tiro a giro di Ferretti, palla che sbatte sulla parte bassa della traversa e rimbalza sulla linea prima di essere allontanata.

Al 19′ Tonelli imbecca in area Germinale che di collo destro incrocia sul secondo palo. La palla esce di un metro ma il guardalinee sbandiera il fuorigioco.

Al 31′ rigore per il Rimini per fallo di Piacciardi su Germinale. Lo stesso numero 32 biancorosso si presenta sul dischetto e spiazza il portiere ospite. 1-0 Rimini!

Al 38′ ancora Piscitella che sfonda sulla sinistra, mette in mezzo per Germinale ma il suo colpo di testa è debole e centrale.

Al 47′ il direttore di gara fischia la fine del primo tempo. Rimini in vantaggio 1-0.

Inizia il secondo tempo

Al 3′ della ripresa il cross di Contessa viene deviato e finisce di poco sopra la traversa.

Al 8′ rigore per la Recanatese per fallo di Panelli su Ferretti. Dagli 11 metri il neo entrato Gomez fa 1-1.

Al 12′ Germinale calcia da fuori area ma Urbietis si distende e blocca.

Al 13′ Gabbianelli sfrutta la sovrapposizione di un compagno e libera un sinistro a giro che però finisce ampiamente sopra la traversa.

Al 27′ Mencagli a tu per tu con il numero uno ospite, ma il guardalinee segnala fuorigioco.

Al 28′ punizione da fuori area per la Recanatese, il tiro a giro di Senigagliesi, deviato dalla barriera, viene respinto da Marietta.

Al 31′ ospiti in vantaggio. Diagonale vincente dell’altro subentrato Giampaolo e Recanatese avanti 2-1.

Al 33′ pareggio del Rimini! Conclusione da fuori area di capitan Tanasa che non lascia scampo a Urbietis. Al ‘Neri’ è 2-2.

Al 35′ conclusione centrale di Panelli bloccata da Urbietis. Il Rimini prova a vincerla.

Al 42′ brivido per il Rimini, la punizione di Giampaolo viene deviata dalla barriera e esce di poco a Marietta battuto.

Al 43′ Recanatese vicina al nuovo vantaggio. Giampaolo da due passi si divora il possibile 3-2.

Al 47′ ancora Panelli dalla distanza, ma la sua conclusione viene bloccata in tuffo dal portiere ospite.

Al 50′ l’arbitro fischia la fine. Tra Rimini e Recanatese è 2-2. Biancorossi eliminati dalla Poule Scudetto. Va avanti la Recanatese.

IL DOPOGARA

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI

