Gara1 Liofilchem Roseto-RivieraBanca Basket Rimini 79-82

Liofilchem Roseto-RivieraBanca Basket Rimini 79-82 (11-19, 27-22, 20-16, 21-25)

IL TABELLINO

Liofilchem Roseto: Aleksa Nikolic 21 (7/11, 1/4), Andrea Pastore 17 (5/7, 2/6), Valerio Amoroso 11 (4/9, 1/3), Edoardo Di emidio 10 (2/2, 2/6), Alberto Serafini 8 (1/1, 1/1), Antonio Ruggiero 7 (2/3, 1/1), Alfonso Zampogna 3 (0/0, 1/5), Nicola Mei 2 (0/0, 0/4), Riccardo Bassi 0 (0/0, 0/0), Nikola Mraovic 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 11 – Rimbalzi: 27 6 + 21 (Valerio Amoroso 6) – Assist: 15 (Andrea Pastore 8).

RivieraBanca Basket Rimini: Stefano Masciadri 20 (5/7, 3/4), Andrea Tassinari 17 (1/4, 3/6), Marco Arrigoni 13 (5/9, 1/1), Eugenio Rivali 10 (2/4, 2/2), Andrea Saccaggi 8 (1/2, 2/6), Francesco Bedetti 5 (1/2, 1/1), Alessandro Scarponi 5 (1/1, 1/3), Tommaso Rinaldi 4 (2/3, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 0 (0/0, 0/0), Luca Fabiani 0 (0/0, 0/0), Domenico D’argenzio 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 7 / 9 – Rimbalzi: 25 2 + 23 (Marco Arrigoni 7) – Assist: 15 (Andrea Tassinari 8).

CRONACA E COMMENTO

Pallacanestro Roseto e RivieraBanca Basket Rimini si trovano di fronte per gara1 della finale playoff del Tabellone 3. Entrambe le squadre hanno vinto per 3-1 le rispettive semifinali contro Ancona e Faenza. Durante la regular season è stato difeso il fattore campo in entrambe le circostanze: Roseto ha vinto al PalaMaggetti per 80-72 all’andata, RBR al Flaminio per 82-67 al ritorno. Si gioca in un PalaMaggetti pieno: oltre 3mila presenze, tanti anche i supporters riminesi al seguito.

Tassinari, Saccaggi, Bedetti, Masciadri e Rinaldi il quintetto di partenza di Rimini.

La partita. I primi due punti sono di Masciadri dopo 2 minuti (0-2). Replica Amoroso (2-2). Ancora Masciadri (2-4). Pastore pareggia: 4-4. Amoroso per il primo vantaggio di Roseto (6-4). Ci pensa Saccaggi dall’arco a far rimettere il naso avanti a Rimini: 6-7. Ancora Masciadri a segno, e sono già 6 a livello personale: 6-9. Secondo fallo di Masciadri, che lascia il campo per l’ingresso di Arrigoni. Rinaldi con l’aiuto del ferro per il +5 romagnolo: 6-11 (parziale di 7-0). Di Emidio dall’arco accorcia: 9-11. Scarponi per Saccaggi. Rinaldi dall’angolo: 9-13 a -3′. Tassinari, tripla frontale: 9-16 a -2’29”. Time out Roseto. Rivali per Tassinari e Saccaggi per Bedetti. Palleggio, arresto e tiro di Ruggiero: 11-16. Rientra Masciadri per Rinaldi. Tripla di Scarponi al 24″ e RBR a +8: 11-19. Il tiro di Arrigoni sul suono della sirena non va. Al 10′ 11-19.

Bedetti per Masciadri. Scarponi a segno per il +10 riminese: 11-21. Canestro da sotto di Serafini: 13-21. Tripla di Saccaggi e +11 RBR: 13-24. Secondo fallo di Saccaggi, sostituito da Tassinari. Tripla di Bedetti: 13-27. Replica Serafini, anch’egli dall’arco: 16-27. Amoroso punta Arrigoni e va a segno: 18-27. Time out Rimini. Tassinari da tre: 18-30. Serafini ai liberi fa 1/2: 19-30 a -5’47”. Persa di Rivali. Azione da tre punti di Pastore: 22-30. Rinaldi per Bedetti. Si sblocca Nikolic e Roseto torna a -6: 24-30. Time out RBR. Ancora Nikolic da due: 26-30. Tassinari in lunetta fa 1/2: 26-31 a -4’10”. Nikolic da tre: 29-31. Tassinari inventa un canestro dei suoi (29-33). Nikolic va in lunetta: 2/2 e Roseto è di nuovo a -2: 31-33. Rivali da due: 31-35. Amoroso a segno: 33-35. Arrigoni risponde dall’arco: 33-38. Ruggiero replica da tre: 36-38. Mei dalla lunetta fa 2/2 e riporta il match in parità: 38-38 a -24″. Scarponi per Arrigoni per l’ultima azione del quarto: tripla di Rivali a -3″: 38-41. Time out Roseto. La preghiera di Zampogna non va. All’intervallo lungo si va con Rimini avanti di tre: 38-41.

La terza frazione inizia con un tecnico alla panchina di Roseto: Masciadri imbuca il libero: 38-42. Serafini fa 2/2 dalla lunetta: 40-42. Di Emidio pareggia: 42-42. Tripla di Masciadri: 42-45. Impatta nuovamente Pastore: 45-45. Pastore ruba palla a Saccaggi, poi va a segno per il vantaggio di Roseto, il secondo della partita: 47-45. Ferrari chiama time out. Pastore per Nikolic e +4 per i locali: 49-45. Arrigoni accorcia: 49-47. Schiacciata di Nikolic: 51-47. Masciadri da tre riporta a stretto contatto Rimini: 51-50. Pastore è on fire: canestro inventato e +3 Roseto: 53-50 a -4’10”. Rivali per Bedetti. Assist di Tassinari per Masciadri, che sale a 15: 53-52. Pastore da tre: 56-52. Pronta la replica di Rivali, sempre dall’arco: 56-55. Nikolic, su assist di Pastore: 58-55. Arrigoni da due: 58-57. Terzo fallo di Amoroso. Sbaglia Rivali, sbaglia Rinaldi. Al 30′ Rimini è sotto di uno: 58-57. Partita di grande intensità. 15 punti e 7 assist di Pastore, grande protagonista del terzo parziale.

Il primo canestro dell’ultimo tempino è di Ruggiero: 60-57. Zampogna prima ruba palla a Tassinari, poi la mette da tre: 63-57 a -8’39”. Time out Rimini. Terzo fallo di Ruggiero. Bedetti da sotto: 63-59. Nikolic con l’aiuto del Ferro: 65-59. Tassinari da tre riporta l’RBR sotto di tre: 65-62. Masciadri pareggia: 65-65 a -6’55”. Amoroso ricaccia Rimini a -3: 68-65. Masciadri sale a 20: 68-67. Arrigoni per il nuovo sorpasso romagnolo: 68-69 a -5’43”. Time out Roseto. Assist di Tassinari per Arrigoni: 68-71. Nikolic sale a 19 per il -1: 70-71. Terzo fallo di Saccaggi. Gran canestro di Rivali, che appoggia al vetro: 70-73. Il fallo di Rinaldi manda in lunetta Nikolic: 2/2: 72-73 a -3’11”. Dentro Tassinari e Masciadri per Rivali e Rinaldi. Di Emidio dalla distanza per il sorpasso Roseto: 75-73. Risponde Saccaggi da due: 75-75. Grande assist di Tassinari per Arrigoni, che riporta avanti RBR: 75-77. Tassinari in lunetta fa 2/2: 75-79 a -18″. Time out Roseto. Pastore da due: 77-79. Poi Pastore manda nuovamente in lunetta Tassinari: 2/2 e Rimini nuovamente avanti di quattro: 77-81. Ancora time out Roseto. Nikolic sbaglia, poi commette fallo su Tassinari, che fa 1/2: 77-82. L’ultimo canestro è di Di Emidio. Finisce 79-82. Rimini vince gara1.

Top scorer è Nikolic con 21 punti (dopo un avvio complicato). Per Rimini il miglior marcatore è Masciadri con 20 punti. Per Tassinari, decisivo nel finale, 17 punti e 8 assist. Stessi punti e stessi assist per Pastore.

La partita sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera dopo le 23.

Martedì sera (con palla a due alle 20:45) si torna in campo, ancora al PalaMaggetti, per gara2.

