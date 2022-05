Tre equipaggi della Scuderia Malatesta al 29° Rally Adriatico

🔊 Ascolta l'audio

Mancano ormai pochi giorni al 29° Rally Adriatico, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra.

Al via tre equipaggi della Scuderia Malatesta veterani degli sterrati: Andrea Bucci a bordo di Renault Clio R3, affiancato per l’occasione da Giancarlo Rossini, Filippo Baldinini con Diego Zanotti alle note, come sempre su Mitshubishi Lancer Evo e il trentino Riccardo Rigo navigato da Daiana Darderi a bordo di Citroen DS3 N5.

I portabandiera della Malatesta si troveranno ad affrontare prove completamente nuove, introdotte quest’anno dopo lo spostamento della manifestazione da Cingoli alle zone di Urbino e Fermignano; si tratta comunque di tre speciali da ripetere tre volte tutte nella giornata di domenica, mentre la cerimonia di partenza è prevista per la serata del sabato.