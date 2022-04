U17 sei biancorossi in Rappresentativa. Dighionno e Padroni alla Lazio Cup Young

🔊 Ascolta l'audio

ALLIEVI UNDER 17, SEI BIANCOROSSI IN RAPPRESENTATIVA

Convocazione allo Stage Tecnico Rappresentativa Under 17 per sei biancorossi che sono stati inseriti dal tecnico Fabio Malaguti nell’elenco dei giovani che parteciperanno all’allenamento che si terrà al campo San Rocco a Faenza giovedì 12 aprile 2022 alle ore 14:00.

Emilio Di Pollina, Matteo Pompili, Leon Gerboni, Diego Madonna, Giammarco Alvisi e Dario Conti, questi i sei biancorossi selezionati, che risponderanno alla convocazione Allievi U17.

DIGHIONNO E PADRONI ALLA LAZIO CUP YOUNG

Tommaso Padroni e Filippo Dighionno sono stati selezionati dal tecnico della Rappresentativa Nazionale U15 Roberto Chiti per partecipare al 5° Torneo Internazionale Lazio Cup Young. Per i due biancorossi il raduno è previsto il 12 aprile a Fiuggi poi per il 13, 14 e 15 è in programma un doppio turno di allenamento quindi da sabato 16 a lunedì 18 il via al Torneo.