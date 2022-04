Lazio Cup Young: l'Under 15 LND a un passo dalla finale

🔊 Ascolta l'audio

Applausi per la Rappresentativa Nazionale Under 15 della Lega Nazionale Dilettanti che è arrivata a undici metri dalla conquista della finale della Lazio Cup Young. La squadra di Roberto Chiti si è dovuta arrendere in semifinale ai calci di rigore che hanno sorriso ai pari età ungheresi del Ferencvaros. Sarebbe stato il terzo successo con un club di professionisti, dopo le vittorie sui magiari del Debrecen e gli sloveni del Koper.

Il cammino dell’U15 LND in questa competizione è stato un crescendo rossiniano, una favola preparata con professionalità dallo staff tecnico che in poco tempo ha creato un gruppo come se fosse un club rodato. Il calcio però si sa, a volte risponde a leggi non scritte, ed ai ragazzi delle squadre dilettantistiche non è bastato passare in vantaggio al 10’ del primo tempo della semifinale giocata a Valmontone grazie a una perla di Pregnolato autore di una staffilata dai venticinque metri che si è incastonata all’incrocio dei pali. Poco prima il legno colpito da Anedda aveva certificato la superiorità della LND. Un episodio al 15’ ha rimesso in gioco i magiari con Golik bravo ad approfittare di una respinta del portiere Di Ghionno. Il carattere certo non è mancato a questa Rappresentativa che ha saputo reagire al colpo provando a ritornare avanti fino all’ultimo istante. Terminati i tempi regolamentari sull’1-1, ai rigori sugli scudi entrambi i portieri, Katai ne ha parato uno in più ed ha spinto i suoi in finale.

Il selezionatore Roberto Chiti fa un bilancio della competizione: “Sono soddisfatto, i rigori non possono incidere sul giudizio finale. Abbiamo lavorato bene per tutto il torneo crescendo esponenzialmente come succede per una Rappresentativa che migliora partita dopo partita nell’affiatamento e nei meccanismi di gioco. Anche in questa semifinale abbiamo tenuto il campo molto bene, soffrendo quando c’era da soffrire, prendendo campo quando c’era da spingere”.

Chiti sottolinea un aspetto: “Oltre al risultato sul campo abbiamo valorizzato i ragazzi anche sotto l’aspetto comportamentale perché sono convinto che una buona educazione sportiva impartita ai giovani contribuisca in misura sostanziale alla formazione della loro personalità. Ringrazio lo staff, la LND, tutte le persone che hanno contribuito al lavoro e soprattutto le società che ci hanno messo a disposizione i ragazzi”.

La prestazione dell’Under 15 la Lega Nazionale Dilettanti ha valorizzato l’instancabile lavoro delle migliaia di società dilettantistiche che ogni anno propongono giovani interessanti dimostrando un’attenzione lungimirante al vivaio.

UNDER 15 LND-FERENCVAROS 3-5 dtr (1-1)

Under 15 LND (4-3-3): Di Ghionno; Anedda, Belloni (Cap.), Gamba, Camerlingo; Petrone, Pregnolato, Barraco (19’st Kola); Sarto, Migliore, Padroni (21’st Brio). A disp.: Mura, Fanali, Maccarone, Poloni, Stumpo, Tassotti, Vizziello. All: Chiti.

Ferencvaros (4-2-3-1): Katai; Sukaj, Sulyok, Kovacs, Loso; Madarasz (Cap.), Vamosi; Csimszi (11’st Toth), Kern (5’st Mudra), Erdelyi (1’st Bolgar); Golik. A disp.: Ledniczky, Milovanovic, Nyiri, Zsembery. All: Matè.

Arbitro: Lorenzo Chenoune di Ciampino.

Marcatori: 10’pt Pregnolato (R), 15’pt Golik (F).

Recupero: 1’ + 2’.

Sequenza rigori: Golik (F) parato, Belloni (R) parato, Loso (F) gol, Brio (R) gol, Madarasz (F) gol, Pregnolato (R) gol, Kovacs (F) gol, Gamba (R) parato, Bolgar (F) gol.

Risultati

Tutte le gare della Rappresentativa on demand sul canale ELEVEN della LND

(1^ giornata girone B)

Rappresentativa LND Under 15-Academy Cisterna 6-0

Villalba-Debrecen 2-6

(2^ giornata girone B)

Villalba vs Rappresentativa LND Under 15 0-4

Debrecen-Academy Cisterna 5-0

(3^ giornata girone B)

Debrecen vs Rappresentativa LND Under 15 0-2

Villalba-Academy Cisterna

Classifica: U15 LND 9 punti; Debrecen 6; Villalba e Academy Cisterna 0

(Quarti di Finale)

Rappresentativa LND U15-Koper 7-6 dtr (1-1)

(semifinali)

Rappresentativa LND U15-Ferencvaros 3-5 dtr (1-1)