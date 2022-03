Assemblea straordinaria elettiva, Alberici: "Grande successo di partecipazione"

🔊 Ascolta l'audio

Una modalità di voto ancora condizionata dalla pandemia – attraverso collegamento da remoto -, una novità assoluta con la scelta del voto segreto anziché quello palese, ma soprattutto un coinvolgimento ampio e deciso da parte dei Club dell’Emilia Romagna.

Sono questi gli elementi principali emersi nella Assemblea Straordinaria Elettiva svoltasi venerdì sera. Un appuntamento a cui sono state presenti ben 360 Società, a conferma del forte consenso che l’attuale governance del calcio regionale si è conquistata a colpi di riforme, facendo sempre valere, in regione e a livello nazionale, gli interessi dei Club.

Anche per questo le designazioni proposte dal CRER sono state approvate a larghissima maggioranza: Giancarlo Abete come candidato alla carica di Presidente della LND, Cristian Mossino, attuale Presidente del Comitato Regionale Piemonte, come candidato al ruolo di Vicepresidente Vicario della LND, e Gianni Cadoni, attuale Presidente del Comitato Regionale Sardegna, come candidato all’incarico di Vicepresidente della LND sulla base dell’Area Centro.

Non è mancato un momento di confronto con le Società, che hanno arricchito la discussione con interventi costruttivi.

Soddisfatto il Presidente Regionale Simone Alberici: “Abbiamo registrato un grande successo di partecipazione e questa è la soddisfazione più grande, perché conferma come oggi le Società abbiano compreso il ruolo centrale che hanno nel decidere il presente e il futuro del movimento. E’ stato un bel segnale, pensando alle battaglie sportive che abbiamo vinto e a quelle che condurremo insieme, sempre nell’interesse dei Club dell’Emilia Romagna. Il mio più sentito ringraziamento a tutte le Società che sono intervenute e che ci hanno appoggiato in questa importante fase di sviluppo del calcio dilettantistico regionale e nazionale”.

Damiano Montanari

Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND