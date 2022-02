Frode su bonus a imprese. Anche Rimini Coraggiosa chiede a Maresi un passo indietro

🔊 Ascolta l'audio

Anche dal coordinamento provinciale di Rimini Coraggiosa, che fa parte della maggioranza consiliare a Rimini, arriva un invito all’assessore Moreno Maresi a fare un passo indietro rispetto all’incarico assunto, nella sua veste di avvocato, per la difesa di uno degli indagati dell’operazione Free Credit della Guardia di Finanza di Rimini che ha fermato una frode sui bonus per le riqualificazioni delle imprese colpite dal covid. “Il primo obiettivo di un’amministrazione pubblica è la coerenza sui punti per cui è stata votata”, sottolinea Rimini Coraggioda. La richiesta a Maresi è di Maresi di “valutare le sue posizioni, di scegliere e di permettere alla giunta comunale di lavorare sulla città e per i cittadini evitando imbarazzi e difficoltà che dovrebbero esulare da profili professionali personali”.

L’intervento di Rimini Coraggiosa:

“Lavoro, turismo, legalità’”: questo il secondo punto del programma di Rimini Coraggiosa presentato e pubblicato sul sito web www.riminicoraggiosa.it

“Migliaia di lavoratori e lavoratrici, dipendenti e autonomi sono naufragati. Un quadro che allarga la forbice sociale, vede un’economia sommersa che si espande e un bisogno di credito che è terreno fertile per le mafie, l’illegalità diffusa e troppo tollerata.”

Ecco questo dice il nostro programma e il nostro compito è non perderlo di vista. Il primo obiettivo di un’amministrazione pubblica è la coerenza sui punti per cui è stata votata e fare di tutto per ridurre ogni rischio di non esserlo.

Per questo chiediamo all’assessore Maresi di valutare le sue posizioni, di scegliere e di permettere alla giunta comunale di lavorare sulla città e per i cittadini evitando imbarazzi e difficoltà che dovrebbero esulare da profili professionali personali. Coraggio è anche dire “non posso”, “credevo di poterlo fare ma non è compatibile” . Coraggiosa è una gestione dei problemi della città che non perda mai di vista cosa è priorità e cosa va allontanato.

Coraggioso è non temere di rivedere il proprio percorso quando questo devia dalle emergenze vere e dalle richieste di una città che sta implodendo: giovani, donne, uomini e donne sempre più in solitudine, povertà e sfiducia. Noi ci siamo e questo è il nostro ruolo. Mantenere la posizione e la coerenza di un unico obiettivo: quello per cui le persone che hanno votato hanno sperato e creduto.