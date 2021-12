🔊 Ascolta l'audio

International Imola-Pol. Stella Rimini 76-70 (12-16, 33-33; 57-48)

IL TABELLINO

International Imola: Recchia 3, Cassarino, Poloni 7, Mondini 6, Fussi 14, Tellarini, Poli 7, Totaro 11, Sangiorgi 11, Fini 2, Sassi 10, Ginevri (k) 5. All. Dirella, Bracciale.

Pol. Stella Rimini: Verni (k) 4, Pulvirenti 7, Gori 5, Curcio 13, Serpieri 2; Frattarelli 18, Accardo 9, Chirizzi 9, Naccari 3, Ferrini, Piscaglia. All. Casoli, Polverelli.

CRONACA E COMMENTO

Per l’ultimo incontro dell’anno e del girone d’andata la Stella Rimini si presenta a Imola con l’organico al completo, dopo oltre un mese; Imola presenta il nuovo arrivato Sangiorgi, lungo con trascorsi nelle giovanili dei Crabs Rimini.

Il primo quarto arride ai riminesi grazie a due triple di Curcio e Accardo e alla buona difesa a protezione dell’area (+4 al 10′).

Nel secondo periodo Imola si fa più aggressiva in difesa, soprattutto sugli esterni riminesi, creando difficoltà all’attacco ospite che nonostante questo infila altre tre triple. Ma i problemi per la Stella si chiamano rimbalzi offensivi concessi, che procurano tanti possessi in più ai padroni di casa consentendogli di recuperare e chiudere i primi 20′ in parità (33-33).

Nel terzo quarto Imola prende un margine di vantaggio di 8-10 punti grazie alla buona vena al tiro da fuori (tre triple) mentre la Stella incontra grosse difficoltà ad attaccare la difesa imolese e a trovare soluzioni efficaci; Frattarelli prova a caricarsi l’attacco riminese sulle spalle ma da solo non basta a colmare il gap (57-48 al 30′).

Nell’ultimo periodo di gioco sono Chirizzi e Curcio a guidare la rincorsa ospite, supportati da Accardo e Naccari con una tripla a testa, fino al pareggio a 3’30” dal termine. Poi si gioca punto a punto fino al 71-70 casalingo a un 1′ dal termine. La Stella sbaglia però i successivi attacchi ed è costretta al fallo sistematico; Imola tuttavia è fredda dalla lunetta e mette in cassaforte la vittoria (76-70 al 40′).

La compagine riminese, dopo un buon inizio, ha avuto un calo nei due quarti centrali, sopraffatta dalla fisicità e intensità imolese, subendo molto a rimbalzo offensivo e quindi non riuscendo a distendersi in contropiede; lo scatto di orgoglio nel quarto finale non è stato sufficiente a ribaltare le sorti dell’incontro. Da segnalare un infortunio a Verni che gli ha impedito di giocare l’intero secondo tempo.

Prossimo impegno per la Pol. Stella il 7 gennaio a Bologna contro l’attuale capolista Giardini Margherita.