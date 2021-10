Villanova Basket: i Tigers corsari contro Audace e primi in classifica

🔊 Ascolta l'audio

Audace Bombers-Fast Coffee Villanova Basket Tigers 61-81 (12-18; 25-44; 42-57)

IL TABELLINO

Audace Bombers: Marzioni 10, Albertazzi 4, Cornale 6, Poli 8,Maldini 5, Grilli 1, Cuozzo 4,Avellini 8, Lamborghini 2, Canovi 4,Carasso 3 Branchini 6. All. L. F. Grassilli.

Fast Coffee Villanova Tigers: Tomasi 7, Frigoli 23, Zannoni 22, Polverelli 11, Guiducci T 10, Russu 6, Guiducci F 2 Giacobbi, Parri, Bartolucci. All. Cristian Evangelisti.

CRONACA E COMMENTO

Missione compiuta. Gli incerottati Fast Coffee Villanova Tigers (4 infortunati) passano con autorità sul campo dei bolognesi Audace Bombers, al termine di una gara condotta sempre con le mani sul volante e giocata di squadra. Nonostante le rotazioni ridotte al lumicino, ben 5 giocatori a referto solo nei primi 10’.

Con questa vittoria, le “Tigri” di Villa Verucchio si portano al comando della classifica di serie D (girone C) con 4 punti, in compagnia di Giardini Margherita e Selene S. Agata.

Alla palla a due Fast Coffee Villanova mette subito le cose in chiaro: due bombe di Tomasi e Frigoli e un canestro di Zannoni valgono il 3-8. L’appoggio di Polverelli e il canestro di T. Guiducci issano gli ispirati biancoverdi sul 6-16. I padroni di casa non ci stanno e provano a rientrare in gara, Russu chiude il primo quarto sul 12-18.

Capitan Zannoni va subito a segno ma i bolognesi con gli esterni pungono e impattano (20-20). Una tripla di T. Guiducci e un gioco da 3 di Frigoli ridanno fiato (21-26). La rubata di Zannoni innesca il contropiede di Frigoli che mette a segno 10 punti in fila (25-39, il play è un rebus irrisolvibile per i felsinei). Audace si rifugia in time out, ma la bomba di Zannoni e il canestro di Russu mandano le squadre negli spogliatoi sul 25-44.

Audace non molla e prova in tutti i modi a rientrare, Zannoni e la bomba di T. Guiducci tengono a distanza di sicurezza i bolognesi. Qualche palla persa di troppo e la tenace resistenza dei padroni di casa non permettono ai Tigers di chiudere definitivamente la contesa. Quando Russu becca l’antisportivo e sulle proteste il tecnico che vale l’espulsione, Villanova è brava a non smarrirsi, alterna difesa uomo e zona e mantiene il vantaggio.

L’Audace ci prova fino alla fine, manda in campo una ‘vecchia’ conoscenza del basket riminese, Tommaso Carasso (una tripla per lui), ma i Tigers sono concentrati. Anche il più giovane dei Guiducci (Filippo, non in perfette condizioni fisiche) si iscrive a referto, c’è spazio anche per i giovanissimi Bartolucci, Giacobbi e Parri e il risultato non cambia: 61-81.

IL DOPOGARA

“Dedichiamo la vittoria a Filippo Bollini: lunedì sarà operato al tendine d’Achille – esordisce il coach Tigers, Cristian Evangelisti –. I ragazzi meritano un doppio applauso: hanno rispettato perfettamente il piano partita e, nonostante le rotazioni cortissime, hanno sempre tenuto in pugno la gara. Brava Audace a non mollare mai, bravi noi a sfruttare i giochi previsti e a rimanere concentrati quando i bolognesi ci avevano ripreso”.

Prosegue l’analisi il coach: “C’è ancora da lavorare, ci sono margini di miglioramento: occorre evitare qualche forzatura, specie quando siamo in vantaggio, bisogna cercare di chiudere prima le gare quando c’è l’opportunità, vanno evitate le palle perse frutto di disattenzione, occorre sfruttare tutti i giochi a disposizione, ma oggi devo applaudire i ragazzi per quel che han mostrato in campo: personalità e – per larghi tratti – buona pallacanestro”.

Mercoledì 20 ottobre Icaro TV trasmetterà la gara in seconda serata.