Titan Services corsara a Bellaria. La D Femm. della Beach & Park sconfitta dal Forlì

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Romagna Banca Bellaria – Titan Services 1 a 3 (21/25 25/17 22/25 20/25)

Arbitri: Michele Albergamo (1° arbitro) e Valentina Battisti (2°).

La Titan Services vince in quel di Bellaria il primo dei derby di questo campionato 2021/2022. “Non abbiamo giocato una gran partita. Abbiamo commesso molti errori durante tutto il match e nell’ultimo set in particolare. – Ammette Stefano Mascetti, coach dei titani. – Di buono c’è che siamo riusciti a vincere lo stesso, usando più il cuore che la tecnica. Il Bellaria ci ha messo in difficoltà con i suoi giovani, tutti forti e tecnici. Sono tre punti importanti perché muoviamo la classifica ma in allenamento dovremo lavorare su certe situazioni”.

Tabellino Romagna Banca: Virgili 7, Sampaoli 9, Sormani (L2), Cucchi, Evangelisti 16, Morelli (L1), Frascio 17, Mussari 4, Pedrotti, Franceschini, Tosi Brandi 4. N.E. Ciandrini, Bandieri. Ace 3. Muri punto 13. All. Andrea Fortunati.

Tabellino Titan Services: Kiva 13, Frascio 20, Rondelli 2, Bernardi 7, Elisa Lazzarini 2, Benvenuti 14, Ricci, Cicconi, Andrea Lazzarini (L1), Bacciocchi (L2), Zonzini 6. Ace 5. Muri punto 4. N.E. Carigi, Pancotti, Borghesi. All. Stefano Mascetti.

Classifica: Bontempi Casa Collemarino 6, La Nef Osimo 5, Titan Services San Marino 4, Paoloni Macerata 3, Montesi Volley Pesaro 3, Ventil System San Giovanni in Marignano 3, Volley Potentino Macerata 3, Novavolley Loreto 2, Iseini Volley Alba Adriatica 1, Us Volley 79 Civitanova Marche 0, Romagna Banca Bellaria 0, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 0.

Prossimo turno. Giornata 3: Titan Services – Volley Potentino Macerata a Serravalle sabato 30 ottobre ore 18.30.

Serie D femm. Beach & Park San Marino – Libertas Forlì 0 a 3 (19/25 17/25 19/25)

Una partita d’esordio in serie D (sabato scorso la Beach & Park non ha giocato), nella quale le giovani titane guidate da Wilson Renzi hanno patito la tensione giocando sempre molto contratte e con poca lucidità. “Per questo abbiamo commesso molti errori un po’ in tutti i fondamentali e abbiamo sempre pagato dazio quando l’azione si prolungava” spiega il coach sammarinese che durante il match ha operato diversi cambi cercando di ribaltare l’andamento di un match che ha visto Bernardi e compagne sempre sotto nel punteggio in tutti e tre i set.

Tabellino Beach & Park: Tura 13, Filippi 9, Ricciotti 8, Rossi, Menicucci 1, Esposito 1, Valentini 1, Renzi 3, Bernardi 2, Casadei 1, Pasolini (L1). N.E.: Carlini (L2). All. Wilson Renzi.

Classifica: Portuali Ravenna 6, Teodora Ravenna 6, Volley Team San Giuliano 3, Progetti Volley Forlimpopoli 3, Libertas Forlì 3, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, Volley Santarcangelo 0, Beach & Park San Marino 0, Idea Athena Rimini 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Giornata 3: Portuali Ravenna – Beach & Park San Marino a Ravenna giovedì 28 ottobre ore 21.15.

Ufficio stampa Federvolley San Marino