COLONNELLA-TORRE PEDRERA 1-4

IL TABELLINO

ASD COLONNELLA

1. GIORGI

2. SAPUCCI (sost. Al 16° dal n. 20)

3. CIANDRINI

4. RICCI

5. PRUNELLA

6. MORGANTI (sost. Al 45° dal n. 17)

7. BUCCI (sost. Al 52° dal n. 18)

8. SAVINO

9. SPADONI

10. FABBRI

11. POLVERINI (CAP) (AMMONITO)

12. DE PAOLI

13. FANTINI

14. ZAMAGNA

15. ORLANDI

16. GHINELLI

17. GIANI (AMMONITO)+(AMMONITO) = ESPULSO

18. DENTE

19. LARDINI

20. STENTOREI

ALLENATORE: PAOLO PATERNO, COLLABORATORE GIANLUCA VITALI

TORRE PEDRERA

1. GASPERONI

2. AMBROSIO (sost. Al 54° dal n. 14) (AMMONITO)

3. BRIGLIADORI (CAP)

4. SCVARDOVI

5. MONTENAGGI

6. PERAZZINI

7. ROSI

8. FORTI

9. CARESTIA(sost. Al 70° dal n. 19)

10. MUSSONI (sost. Al 80° dal n. 15) (AMMONITO)

11. CANINI (sost. Al 75° dal n. 16)

12. NORI

13. MIRRI

14. BIANCHI

15. SARTI MARCO

16. OTTAVIANI

17. SAPIGNI

18. BIANCHI ANDREA

19. MARINI

20. MINACCAPILLI

ALLENATORE: FILIPPO ANTONELLI

ARBITRO: MATTIA MEDRI di Cesena.

RETI: 1′ pt Carestia (TP), 24′ Canini (TP), 65′ Mussoni (TP), 75′ Savino (C), 90′ Marini (TP).

CRONACA E COMMENTO

Sono passati solo 54 secondi quando il Torre Pedrera passa in vantaggio sfruttando una clamorosa indecisione del

portiere di casa sulla incursione apparentemente inoffensiva del n. 9 avversario.

Si scuote la Colonnella e al minuto 8° Bucci tenta di superare il portiere avversario, ma la difesa protegge l’estremo difensore e sventa il pericolo.

Il Torre Pedrera si fa pericoloso al 12° quando si mette alla prova la capacità reattiva del portiere di casa, che deve fare un miracolo per evitare il gol.

Capovolgimento di fronte: al 19° dalla bandierina di destra parte un bel cross che Ciandrini non riesce a sfruttare.

Passano solo 5 minuti e la squadra ospite raddoppia: Giorgi ribatte una conclusione insidiosa, ma Canini ribadisce in rete.

Di nuovo protagonista Giorgi, che dice no alle folate avversarie buttando la palla in calcio d’angolo ed al 39° si oppone ottimamente all’incursione di Canini.

Ultimi minuti del primo tempo di marca Colonnella, ma stavolta sono i guanti di Gasperoni ad interdire ogni

conclusione che porterebbe i ragazzi di casa ad accorciare le distanze.

Il secondo tempo si apre con una sfuriata dei centurioni riminesi, ma l’espulsione del troppo veemente Giani lascia la squadra in dieci e apre un corridoio importante agli assalti degli ospiti. Al 65° infatti Mussoni beffa la difesa di casa con un bel diagonale sul quale nulla può fare l’ottimo Giorgi.

La colonnella stringe i denti e non rinuncia ad attaccare, raggiungendo l’obiettivo al 75° minuto, quando Savino tratta un magnifico pallone sulla sinistra del campo, si accentra e va a cercare il palo più lontano, Gasperoni nulla può.

Non è finita: il Torre Pedrera è incontentabile e mette a segno il quarto gol con un capolavoro balistico del gioiellino Marini che va a cercare l’incrocio dei pali più lontano e lo trova.

La partita si chiude sul 4-1 per gli ospiti, ma i ragazzi della Colonnella escono a testa alta per aver creduto sino all’ultimo minuto di poter rimettere in piedi un risultato troppo punitivo per quanto si è visto in campo.

Vitangelo Gravina

Addetto stampa ASD Colonnella