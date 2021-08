Ecco i gironi di C Gold, C Silver e Serie D dell'Emilia Romagna

🔊 Ascolta l'audio

Ecco i gironi dei campionati di C Gold, C Silver e Serie D dell’Emilia Romagna. Per la B Femminile quelle indicate sono le società iscritte, in attesa di sapere se i club emiliano-romagnoli saranno nuovamente “accoppiati” con le Marche.

SERIE C GOLD

Inizio campionato: 10/10/2021

GIRONE UNICO

006908 A.S.D. OLIMPIA CASTELLO 2010

022273 POLISPORTIVA L’ARENA MONTECCHIO E.

022288 VIRTUS SPES VIS IMOLA ASD

028778 BASKET 2000 R.E.

039117 GINNASTICA FORTITUDO

042530 A.S.D. LG COMPETITION

047249 FRANCESCO FRANCIA PALLACANESTRO

050500 FERRARA BASKET 2018

054065 BASKET FORLIMPOPOLI ASD

054350 PALL. FULGOR FIDENZA 2014

055178 PALL. MOLINELLA

SERIE C SILVER

Inizio campionato: 10/10/2021

GIRONE A

000296 PALL. NOVELLARA

000940 ASD ANZOLA BASKET

001228 U.S. PALL. 4 TORRI

002111 CVD BASKET CLUB

002659 PALL. CORREGGIO

012172 A.S.D. GRANAROLO BASKET

022281 A.S.D. REBASKET

048060 ASD PALLACAN. SCANDIANO 2012

054284 OMEGA BASKET

GIRONE B

000939 A.S.D. VIRTUS MEDICINA

029162 A.S.D. GAETANO SCIREA BASKET

034210 GRIFO BASKET IMOLA 1996

034885 A.S.D. ABC SANTARCANGELO

039104 A. DIL. GUELFO BASKET

048011 BSL SAN LAZZARO

050639 BASKET LUGO SSD ARL

050710 A.S.D. CESTISTICA ARGENTA

055531 CMP GLOBAL BASKET

SERIE D

Inizio Campionato: 10/10/2021

GIRONE A

000121 A.S.D. UNIONE SPORTIVA LA TORRE

000498 ASD VIS BASKET PERSICETO

001690 A.D. BASKET POLISPORTIVA CASTELFRANCO

032756 MAGIK BASKET

045102 A.S.D. SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA

045105 NUBILARIA BASKET

051402 A.S.D. VICO BASKET

054190 A.S. ASSOC. SPORT. BASKET PODENZANO

054478 ASD BASKETREGGIO

055094 ASD SCUOLE BASKET CAVRIAGO

055542 MODENA BASKET

GIRONE B

000289 PALLACANESTRO BUDRIO 2012 ASD

000497 ADS VENI BASKET

000755 ANTAL PALLAVICINI

002848 POLISPORTIVA GIOVANNI MASI

006081 U.P. CALDERARA PALLACANESTRO

007876 ATLETICO BASKET

012232 SALUS PALLACANESTRO BOLOGNA SSDRL

035878 ASD BENEDETTO

047147 BASKET VOLTONE MASCHILE ASD

052415 ASD SCUOLA BASKET FERRARA

052840 A.S.D. BASKET VILLAGE

GIRONE C

002954 A.S.D. BASKET RICCIONE

007855 A.S.D. BASKET GIARDINI MARGHERITA

017203 G.S. INTERNATIONAL BASKET A.S.D.

017255 BASKET CLUB RUSSI

026032 ASD POL. STELLA

032766 A.S.D. SELENE BASKET S. AGATA

047257 ASD VILLANOVA BASKET TIGERS

050640 A.S. DIL. CESENA BASKET 2005

051686 ASD AUDACE BOMBERS

052136 ASD PALL CASTEL S.P.T. 2010

054708 A.S.D. CENTRO MINIBASKET OZZANO

SERIE B FEMMINILE

ELENCO AMMESSE EMILIA-ROMAGNA, IN ATTESA DI EVENTUALI ACCORPAMENTI CON ALTRE REGIONI CHE SARANNO DEFINITI DAL SETTORE AGONISTICO

Inizio campionato: 10/10/2021

005198 BASKET CAVEZZO A.S.D.

002275 BK CLUB VALTARESE 2000

026025 BASKET FINALE EMILIA

038163 RIMINI HAPPY BASKET A.S.D.

042516 A. DIL. BASKET CLUB VAL D’ARDA

045160 PUIANELLO BASKET TEAM

048011 BSL SAN LAZZARO

048060 A.S.D. PALLACANESTRO SCANDIANO

048068 SCUOLA BASKET SAMOGGIA 1999 ASD

051313 A.S.D. MAGIKA PALLACANESTRO

052113 MAGIK ROSA PARMA

052969 LIBERTAS BASKET ROSA FORLI’

054702 ASD TIGERS PARMA BASKET ACADEMY