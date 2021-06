Spazio Italia, parte da Cattolica il ciclo di incontri su turismo e lavoro

🔊 Ascolta l'audio

Si è tenuta lunedì pomeriggio a Cattolica, presso il Palazzo del Turismo, la conferenza dell’associazione Spazio Italia sul tema “Lavoro e investimenti: prospettive di rilancio per il settore turistico” che, come anticipato nella presentazione dello scorso 21 maggio, ha iniziato a circoscrivere i propri interventi nelle realtà locali della riviera romagnola.

In particolare, dal dibattito è emersa in primo luogo l’esigenza di una rivisitazione sistematica del settore turistico, traino dell’economia della riviera romagnola e degli investimenti che dovrebbero adeguarsi a tale esigenza. A questo fine, gli imprenditori del settore necessitano del sostegno sia delle istituzioni che del

sistema bancario locale. La banca territoriale, infatti, non viene più percepita come soggetto di supporto, anche umano, ma come mero burocrate che gradualmente si è allontanato dagli utenti e dai cittadini in generale, per rispondere a meccanismi esclusivamente creditizi.

Secondo Spazio Italia nella realtà di Cattolica, il progetto di riqualificazione del lungomare Rasi-Spinelli, vero biglietto da visita della città, dovrebbe essere visto come il primo banco di prova per una progettazione organica che vada oltre le mere scelte architettoniche e che sia finalizzata ad un disegno complessivo del sistema turistico locale, da non vedersi più soltanto cattolichino ma che coinvolga anche i comuni dell’entroterra della Valconca.

Dal confronto è emersa anche la necessità di dare riposte concrete ai referenti locali del settore, volte a canalizzare l’entusiasmo e la volontà di rilancio ma anche la frustrazione di detti operatori, per individuare misure, interventi e investimenti chiari, da proporre ai soggetti istituzionali a ciò deputati.

www.spazioitaliaassociazione.com

infospazioitaliaassociazione@gmail.com

info@pec.spazioitaliaassociazione.com

tel: 0541-1648824

Prossimi appuntamenti, sullo stesso tema:

CESENATICO, mercoledì 09.06.2021, ore 16:30 – sala convegni Museo della Marineria, via Carlo Armellini, n. 18;

RIMINI, venerdì 11.06.2021, ore 16:30 – Hotel Savoia, L.re Augusto Murri, n. 13 – sala convegni primo piano.

Spazio Italia si presenta come realtà associativa che opera a livello internazionale, nazionale e locale, avendo a cuore le istanze che promanano dai cittadini, da associazioni, comitati, categorie professionali, dal mondo del lavoro e della cultura; è un orecchio teso su tutto ciò che è emanazione del territorio: umori, conflittualità, gioie e preoccupazioni.

Spazio Italia è un’associazione che persegue, tra gli altri, lo scopo di creare un ampio dibattito, un confronto di idee che coinvolga il maggior numero di soggetti operanti all’interno della società, per presentare poi agli interlocutori principali le soluzioni programmatiche emerse da tale dibattito.

In particolare, i temi che Spazio Italia intende promuovere nel dibattito pubblico, sono riconducibili a tali ambiti: salute, famiglia e lavoro, sociale, cultura e ambiente. Temi che verranno sviluppati e calati nelle realtà locali.