Riccione seconda dopo Roma nella classifica per tendenze di viaggio nel mondo

Destination Insights with Google, che monitora le tendenze di viaggio su scala globale, assegna all’Italia una percentuale di ripresa del 75% per cento in più. Subito dopo la Capitale si piazza Riccione, prima di Milano, Venezia, Napoli e Firenze.

L’Italia è la nazione con la crescita più rapida, in fatto di interesse e meta di viaggi, del mondo. Con l’Italia tra le città che maggiormente attirano le tendenze di viaggio come destinazioni finali, al primo posto c’è Roma.

L’assessore al Turismo, Stefano Caldari: “Google non monitora i gusti in sé, ma attribuisce un indice di crescita ponderato con la velocità con cui questa crescita si verifica. In buona sostanza ci siamo ripresi in tempi record da periodi poco facili. E’ un risultato inaspettato e bello perché comunque Google usa dei parametri omogenei per tutto il mondo e questo secondo posto è una medaglia meritata. A tutti i riccionesi, ai nostri turisti e a tutti i nostri operatori turistici auguro una stagione di grandi soddisfazioni”.