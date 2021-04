Omag, sulla corsa ai Play Off c'è l'ostacolo Mondovì

🔊 Ascolta l'audio

Domenica 18 Aprile al PalaMarignano sarà ospite la LPM Bam Mondovì, eterna rivale delle marignanesi e squadra in piena lotta per la promozione diretta in A1 insieme all’Acqua e Sapone di Roma.

Attualmente la Omag occupa il decimo posto in classifica generale con ancora sette gare da disputare. Posizione però che non impensierisce coach Stefano Saja, ancora fiducioso nella qualificazione ai play off. E già domenica si proverà a rimanere aggrappati al trenino delle contendenti, cercando di raccogliere punti contro le monregalesi delle ex Alessia Mazzon e Martina Bordignon.

Nonostante le difficoltà dell’ultimo mese legate all’impossibilità di allenarsi ad organico pieno, la squadra marignanese ci crede ancora e, come è giusto che sia, cercherà di sfruttare al meglio le tutte le opportunità, munite di quel sano entusiasmo che ha sempre contraddistinto il team.

Mondovì, assieme a Roma, è una delle squadre meglio attrezzate del campionato: dispone di giovani e talentuose atlete come Tanase, Scola, Mazzon, Bonifacio e Mandrile. A queste si aggiungono le più esperte Taborelli, Bordignon e Midriano. A chiudere il roster Leah Hardeman, una vera spina nel fianco di tutte le avversarie. Ancora una volta, purtroppo, sarà una gara a porte chiuse. Eh sì, purtroppo, perché questo match ha sempre segnato il sold out al PalaMarignano. Le due squadre, che si giocasse in Romagna o in Piemonte, hanno sempre avuto un nutrito gruppo di tifosi al seguito già dai tempi della finale di Coppa Italia di Bologna.

Lana Silva Conceicao, il martello brasiliano della Omag analizza il match di domenica. “Dobbiamo dimenticare la sconfitta di Roma ed essere molto concentrate. Questa settimana ci siamo potute allenare bene perché tutte le mie compagne sono rientrate. Siamo molto fiduciose, dobbiamo mettercela tutta e tirare fuori la grinta che ci ha contraddistinto nella prima fase del campionato. Mondovì è un’ottima squadra e la sua arma principale è il collettivo, quindi dobbiamo essere attente a tutte, ma non temere nessuna. Sono molto fiduciosa, il nostro obiettivo rimane la qualificazione ai play off e faremo del nostro meglio per raggiungerla ed il primo passo è quello di crederci.”

Completano il turno

Megabox Vallefoglia – Acqua & Sapone Roma Volley Club

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Volley Soverato – Sigel Marsala

Cbf Balducci Hr Macerata – Green Warriors Sassuolo (17-04-2021 18:00)

L’incontro sarà diretto dagli arbitri: Alberto Dell’orso e Ugo Feriozzi Ugo e trasmesso in diretta streaming su LVFTV.