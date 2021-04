New Rimini Baseball Softball, parte la campagna soci. Intervista ad Alessia Valducci

🔊 Ascolta l'audio

A poco più di un mese dall’inizio del campionato abbiamo intervistato la Presidente di New Rimini Baseball Softball, Alessia Valducci.

Presidente, ormai ci siamo…

“Manca poco più di un mese e stiamo correndo tutti: la squadra insieme a Mike Romano sul campo, la società per adempiere a tutto quel che serve. Poi tifiamo perché lo stadio sia pronto a metà giugno per tornare in fretta a casa nostra per le partite. Sì, c’è tanto da fare, ma l’adrenalina che trasmette il debutto ci aiuta molto!”

È partita la campagna soci. Chiedete un impegno triennale a chi vuol sostenere New Rimini Baseball.

“Abbiamo messo insieme un bel gruppo di aziende sponsor, belle aziende e tutte motivate. Lavoriamo perché se ne aggiungano altre e per dar loro il risalto che meritano. Ora è fondamentale sentire anche il calore concreto degli appassionati. Il progetto è chiaro: puntiamo sui ragazzi riminesi, vogliamo farli crescere e nel tempo completare il roster con quanto serve per riportare il baseball riminese là dove è sempre stato. Contiamo su uno staff tecnico fantastico, un sogno per tanti giovani. Vogliamo che la società sia una grande famiglia, creare le migliori condizioni e consentire ai nostri ragazzi di progredire al meglio. Confidiamo nell’attenzione dei tanti appassionati allo sport più bello del mondo. Quindi aspettiamo tante manifestazioni di interesse!“

Due domande per chiarire alcune scelte. La prima è quella dello stemma.

“Serve una premessa: New Rimini Baseball è una società nuova, che ha la fortuna di nascere ereditando un patrimonio di passione e competenza con pochi eguali in Europa. È evidente che i paragoni con quanto fatto da Rino Zangheri siano fuori luogo. Non ci sono eredi diretti, non ci sono prescelti. C’è invece un gruppo di persone che ha deciso di lavorare per riproporre ai nostri giovani lo stesso percorso che fu degli straordinari ragazzi riminesi del passato, fondando questo obiettivo sulla passione generata dalle imprese leggendarie che sono stampate sui libri del baseball italiano”.

Quindi, lo stemma…

“Quello ufficiale porta NR all’interno dello scudo. Poi, siccome crediamo che il Pirata sia un patrimonio del nostro baseball, che identifica un dna a cui nessuno di noi sfugge, abbiamo pensato fosse la mascotte giusta e utilizzabile in termini di comunicazione. Il logo col Pirata sarà sul merchandising e a disposizione di tutte le società che partecipano al progetto, come un segno di appartenenza alla grande storia che ci accomuna“.

Veniamo ai colori, bianco e rosso.

“Vogliamo essere la squadra di riferimento per Rimini e quelli sono i colori della città e quando vedrete le divise vedrete che belle! Scegliere colori del passato sarebbe stato anche presuntuoso. New Rimini è una nuova realtà, si alimenta con l’impegno e i talenti di cinque società del territorio e poi abbiamo un’altra ambizione…”

Quale?

“Vogliamo che anche il softball cresca in fretta e allo stesso modo garantire alle tante ragazze che si stanno avvicinando una prospettiva importante. Come vede il bianco e il rosso sono i colori migliori per identificare il progetto New Rimini”.

Erba Vita è il main sponsor…

“È un’azienda di Valpharma Group in grande espansione, con prodotti che guardano alla salute delle persone. Ai recenti mondiali di sci di Cortina abbiamo trasmesso messaggi che hanno trovato accoglienza entusiasta e ‘traguardi di benessere’, il nostro claim, vorremmo fosse un patrimonio degli sportivi riminesi!”