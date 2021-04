Aeroporti di Rimini e Forlì, convivenza possibile? Se ne parla a Fuori dall'Aula

🔊 Ascolta l'audio

Obiettivo puntato sugli aeroporti della Romagna questa sera (mercoledì) a Fuori dall’Aula in diretta alle 18 e in replica alle 20.35 su Icaro TV. Dopo la riapertura dello scalo Ridolfi di Forlì c’è infatti preoccupazione per gli effetti di una possibile rivalità con il Fellini di Rimini. Dalla Regione sono arrivate ampie rassicurazioni, ma la politica riminese non è convinta: il bacino d’utenza romagnolo è limitato e con rotte e compagnie c’è il rischio di pestarsi i piedi. Massima diplomazia dalle due società di gestione, AiRiminum e F.A., impegnate a mettere in piedi il cartellone della summer season. Ospiti di Fuori dall’Aula, l’assessore al demanio del comune di Rimini Roberta Frisoni e il consigliere regionale della Lega Massimiliano Pompignoli (anche consigliere comunale a Forlì).

E’ possibile inviare messaggi al 337 511 336 oppure interagire in diretta sulla pagina fb Temporeale.