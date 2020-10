Tempo o essere? Le lezione di Cacciari in diretta streaming

Sabato 31 ottobre, alle ore 17, appuntamento in live streaming con il filosofo Massimo Cacciari, con la lectio “Tempo o essere?”Anche il secondo appuntamento della rassegna “Biblioterapia. Come curarsi (o ammalarsi) coi libri” sarà trasmesso in diretta streaming dalle Sale antiche della Gambalunghiana, ma non in presenza di pubblico, come da DPCM promulgato il 25 ottobre. Sarà possibile porre domande al relatore tramite WhatsApp, scrivendo al numero 3398310214.

“Tempo o essere?” è l’interrogativo posto dal filosofo, a partire dalla riflessione di Heidegger, alla base di tutte le riflessioni sul tema nel contemporaneo. Per Heidegger il tempo (Zeit) non è quello oggettivo della scienza, né quello soggettivo della conoscenza, ma è tempo dell’esistenza, è il modo non soltanto attraverso cui l’esserci conosce il mondo, ma sceglie di esistere nel mondo. Un tempo indivisibile dall’ente che lo percepisce o lo subisce. Essere gettati nel mondo, essere fatti di tempo, segna la nostra finitezza. Compito della filosofia è sopportare le contraddizioni, indagare la categoria del possibile, confrontarsi con quelle tradizioni che vogliono immaginare l’impossibile.

