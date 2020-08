Scontro all'incrocio a Misano, scooterista al Bufalini

Un uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità dopo uno scontro avvenuto a Misano intorno alle 18.30, all’incrocio tra le via Liguria e Garibaldi. All’altezza del sottopasso l’uomo, sul suo scooter Honda Agility, si è scontrato con una Opel Corsa che proveniva dalla direzione opposta ed era impegnata in una svolta a sinistra. La caduta è stata rovinosa. L’incrocio è regolato da semaforo, da chiarire la dinamica. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico.