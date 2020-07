Esordio super per il TC Viserba in A2: vittoria in trasferta per 5-1 contro l'Ata Trentino

Strepitoso. Non c’è aggettivo migliore per definire lo storico esordio del Tennis Club Viserba in A2. Perché vincere sui campi dell’Ata Trentino di Trento non è impossibile, diventa tutto straordinario se si vince 5-1

contro uno squadrone, con una prova di carattere ed un’autorevolezza che confermano le grandi qualità di

gruppo della formazione viserbese.

Che sia stata una vittoria del cuore e della determinazione lo dimostra il fatto che tre match su sei sono andati al super tie-break che sostituiva il 3° set, e che anche gli altri tre match sono stati molto combattuti. Alla fine ha prevalso lo spirito di gruppo inconfondibile di questa squadra, che gioca insieme da anni, e che è composta da grandi amici.

Inizia così, con una larga vittoria, l’impegno della formazione romagnola nel 5° girone di qualificazione. Tutti

i giocatori schierati dal capitano Marco Mazza hanno giocato al massimo delle loro possibilità, almeno in questa

fase della stagione così particolare per il problema Coronavirus. Per molti infatti quello odierno è stato il

primo match ufficiale dopo diversi mesi. Per Francesco Giorgetti, Alberto Bronzetti ed Alessandro Canini è arrivata

una strepitosa doppietta, in singolare e doppio, ma Manuel Mazza, nel confronto dei numeri 1, ha reso la vita difficile al lituano Laurynas Grigelis, e poi in doppio, con Bronzetti, ha portato a casa il punto del 5-1.

E pensare che il confronto era iniziato male, con Stefano Galvani, neo responsabile del settore tecnico della Federazione Sammarinese, facile nel 1° set su Giorgetti, e Mattia Bernardi sul velluto su Bronzetti, poi con il passare dei game e sotto il sole di Trento che favoriva chi arrivava a questo match nelle migliori condizioni fisiche, gli incontri si sono fatti molto equilibrati e nei long-tie break finali i più freschi erano i due romagnoli.

Come detto Manuel Mazza ha tenuto testa al più quotato Grigelis, ex n.183 del ranking mondiale Atp, molto importante il quarto singolare vinto da Alessandro Canini su Davide Ferrarolli: nel terzo set il bellariese è andato a servire sul 9-5, il trentino è risalito fino a 8-9, poi Canini ha chiuso in un delicato finale. Sul 3-1 Viserba ha vinto i doppi sulle ali dell’entusiasmo.

Il capitano Marco Mazza commenta raggiante: “È stata la vittoria del gruppo perché oltre ai ragazzi che sono scesi in campo sono stati determinanti anche Andrea Calogero, Diego Zanni, Luca Bartoli e Samuel Zannoni che hanno lottato in tribuna come se fossero in campo. È il gruppo che ci rende forti”.

La squadra viserbese è stata seguita in questa trasferta dal vicepresidente Roberto Rinaldi e dal segretario Ivano

Monticelli.

Domenica per il Tc Viserba esordio in casa contro il Tc Vomero di Napoli che ha in formazione il portoghese Frederico Ferreira Silva (1.15), l’olandese Robin Haase (1.15) il rumeno Marius Copil (1.5) e lo spagnolo Daniel Gimeno Traver (2.1).

Risultati: Francesco Giorgetti (2.3)-Stefano Galvani (2.2) 1-6, 6-4, 10-4, Alberto Bronzetti (2.4)-Mattia Bernardi (2.4) 2-6, 6-3, 10-6, Laurynas Grigelis (2.1)-Manuel Mazza (2.3) 6-4, 7-6 (4), Alessandro Canini (2.4)-Davide Ferrarolli (2.4) 6-3, 1-6, 10-8. Doppi: Giorgetti-Canini b. Grigelis-Bernardi 6-3, 6-3, Mazza-Bronzetti b. Galvani-Ferrarolli 6-3, 4-6, 10-7.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis Viserba