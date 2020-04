Dpcm. Il presidente Santi risponde alle domande degli ascoltatori di Tempo Reale

Oltre alle numerose critiche arrivate da politica e categorie, il nuovo Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio ha ancora tanti aspetti poco chiari anche per i cittadini. Perplessità a cui si aggiunge la confusione dei riminesi che solo dal 27 aprile sono tornati ad allinearsi con le misure in vigore nel resto della Regione. Il presidente della provincia Riziero Santi ha provato a fare chiarezza, rispondendo alle domande arrivate dagli ascoltatori della trasmissione di Icaro Tempo Reale.