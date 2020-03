12 nuovi contagi a San Marino ma nessuna vittima

Secondo giorno consecutivo senza nuovi decessi nella Repubblica di San Marino dove invece i nuovi contagi da covid-19 sono 12. Il totale è di 187, compresi le 20 vittime e i quattro guariti. 67 i pazienti ricoverati in ospedale (quattro in più) e di questi 13 si trovano in rianimazione. Complessivamente sono 55 le dimissioni (sei in più). Le quarantene attive sono 424 (5 riguardano forze dell’ordine e 30 il personale sanitario).

Sono invece 148 i casi in più nella Regione Marche dove il totale sale a 2.569. 202 i decessi registrati dall’avvio dell’emergenza. Nella provincia di Pesaro Urbino restano i dati più elevati: 1312 contagiati e 2.209 persone in isolamento domiciliare tra asintomatici e sintomatici (172 gli operatori sanitari). 148 i pazienti in terapia intensiva in tutta la Regione Marche.