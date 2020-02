Tre Penne. Tornano Federico Valentini e Andrea Zanotti

La finestra di mercato invernale ha portato in casa Tre Penne quattro nuovi arrivi. Al ritorno di Gasperoni e Palazzi vanno aggiunti altri due innesti: si tratta di Andrea Zanotti e Federico Valentini.

Il primo ha passato la prima parte di stagione in prestito al San Giovanni, ma ha un trascorso con la maglia biancazzurra, infatti questa estate ha debuttato in UEFA Europa League nella sfida di ritorno contro i lituani del Suduva. Rientro anche per Valentini dopo ben cinque anni. L’estremo difensore sammarinese classe ’82 era svincolato dopo che nella stagione 2018/2019 aveva militato tra le fila della Polisportiva Athletico Tavullia in Seconda Categoria Marche. Il portiere vanta la bellezza di 124 presenze ufficiali con il club di Città, di cui tre in Champions League e quattro in Europa League; nel palmares figurano due Campionati Sammarinesi e una Supercoppa Sammarinese.

“Sono molto contento dell’opportunità che mi ha dato la dirigenza – queste le prime parole di Valentini -. Spero di dare il mio contributo se dovessi venire chiamato in causa e se ci fosse bisogno. Non appena ho avuto la chiamata per tornare ho deciso di accettare perché conosco questa società in cui sono stato per tanti anni benissimo. Ritrovo molti ragazzi con i quali ho giocato in passato e ne trovo di nuovi: sono certo che io potrò aiutare loro e loro potranno dare tanto a me. Il Tre Penne per me è una grande famiglia e sono felice di essere qui.”

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci