VERUCCHIO-PERTICARA 2-0

IL TABELLINO

VERUCCHIO: Maggioli, Girometti, Campidelli, Tentoni, Grossi, Giuliani, Leardini (Valenti 43’ st), Bonavitacola (Genghini 24’ st), Gori (Traini 45’ st), Michilli (D’Amuri 37’ st), Colonna (Muccioli 33’ st). A disp: Palmieri, Schipano, Pioli, Liberato, Traini. All: Nicolini.

PERTICARA: Cesario, Biordi (Valdifiori 27’ st), Simoncini, Bartoletti, Cedrini, Rinaldi, Sartini (Capaccio 41’ st), Crociani (Bardi 38’ st), Stoppa (Rossi 17’ st), Manenti, Magrini (Averardi 1’ st). A disp: Balducci, Fazi, Franceschetti. All: Casadei (squalificato).

ARBITRO: Lelli (Cesena).

RETI: Michilli 24’ pt, Bonavitacola 37’ pt.

AMMONITI: Tentoni, Campidelli, Rossi, Traini.

NOTE: Espulso Francescetti dalla panchina al 34’ st.

CRONACA E COMMENTO

L’ottava giornata del girone “H” del campionato di Prima Categoria vede vittorioso il Verucchio sul Perticara, all’interno delle mura amiche.

Primo squillo del Verucchio che spaventa gli ospiti da sinistra dopo due minuti di gioco, con un cross di Michilli che innesca il tocco di Bonavitacola che sfiora la traversa.

I padroni di casa continuano a gestire il possesso di palla e trovano il vantaggio al 24’ con un’azione nata sulla corsia di destra da cui Colonna fa nascere un cross prolungato da Bonavitacola e che piove sui piedi di Michilli, freddo a battere il portiere.

Raddoppio dei rosanero che non tarda ad arrivare: al 37’ agile Bonavitacola ad approfittare della sfera vagante in area e ad infilare Cesario per la seconda volta.

Al 40’ Gori tenta di sorprendere l’estremo difensore da fuori, ma il pallone sorvola di poco la traversa; mentre al 43’ la conclusione di Leardini è fuori misura. Il primo tempo si conclude con il risultato di 2-0.

Nella ripresa il Perticara prova ad accorciare il risultato e impensierisce Maggioli al 16’ su un calcio di punizione di Manenti, respinto dall’estremo difensore rosanero.

Il Verucchio ha la possibilità di chiudere il match al 26’: Biordi atterra Michilli in area e il direttore di gara assegna calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Gori, ma è bravo Cesario a respingere il tiro dagli undici metri.

Si continua a battagliare a centrocampo, ma né i rosanero né i gialloblù riescono a finalizzare le trame costruite.

Finisce 2-0 senza recupero; il Verucchio sale a 16 punti in classifica, mentre il Perticara rimane a 4 in ultima posizione in classifica.