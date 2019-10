Vanzina lancia Riccione: "Sarà conosciuta in tutto il mondo"

Sono terminate martedì 15 ottobre le riprese di Sotto il sole di Riccione, il film coprodotto da Lucky Red e Netflix con la regia di YouNuts! (Antonio Usbergo e Nicolò Celaia) e la sceneggiatura e la produzione esecutiva di Enrico Vanzina. Il film, che si potrà vedere nella primavera del 2020 su Netflix (verrà distribuito in 190 Paesi) e successivamente in chiaro sulle reti Mediaset, è stato girato interamente a Riccione e racconta la storia di un gruppo di giovani in vacanza nella Perla Verde, tra amicizia e sentimenti.

“Si tratta di un’occasione straordinaria per Riccione – dichiara l’assessore al turismo Stefano Caldari -. Sappiamo tutti cosa significa in termini di immagine e di attrattiva essere la location di un film importante, un ritorno mediatico incalcolabile e, come in questo caso, una promozione eccezionale in Italia e nel mondo. Inoltre, aver ospitato per un mese intero le riprese, ha significato per il territorio un plus significativo, non solo di comunicazione ma anche economico”.

Quattro settimane di riprese, 25 location coinvolte (tra hotel, stabilimenti balneari, locali, ristoranti, viali e piazze, parchi tematici), 800 comparse impiegate, 2.500 pasti: questi sono i numeri di un mese intero in cui tutta la città è stata coinvolta e protagonista del set.

Vanzina si augura che Sotto il sole di Riccione possa avere la stessa ricaduta per il territorio che ‘Sapore di Mare’ e ‘Vacanze di Natale’ hanno avuto rispettivamente per la Versilia e per Cortina. Poi confessa che “Riccione mi è entrata nel cuore, è una città magnifica” e nel ricordare i suoi trascorsi nella Perle Verde con l’amico Lucio Dalla, assicura che “l’anteprima del film si farà qui”.