Tra i profumi dell’autunno e le meraviglie della storia

Che si fa nel weekend in ottobre? La castagnata non può mancare, ma il fine settimana porta anche una giornata speciale… Ecco 5 eventi a misura di famiglie nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini

“Più vivo la storia, più amo Verucchio”: la Festa della Storia 2019 riporta dal 5 al 13 ottobre la culla dei Malatesta sulla macchina del tempo. Sabato 5 e domenica 6 ottobre, nel villaggio dei ricchi principi villanoviani tanti appuntamenti pensati per i bambini, come Riproduzione di uno stemma araldico, Ingegniamoci con Leonardo, Caccia al Museo.

Sabato 5 ottobre, alle 20.30, alla Rocca Malatestiana é in programma “Odissea”, letture con disegni dal vivo, a cura della Compagnia Fratelli di Taglia. Info: 0541 670222.

A Montefiore Conca da sempre questo è un mese di festa: tutte le domeniche di ottobre infatti il borgo si anima di musica, mercatini d’artigianato e di prodotti locali e soprattutto con gli odori dei frutti più famosi del suo territorio, vale a dire le castagne.

Le iniziative a Montefiore Conca partono domenica 6 ottobre. Grazie all’evento MangiarSano sarà possibile scoprire e gustare i prodotti di questa terra con un focus speciale quest’anno sulle farine. Dalla prima mattinata mostra mercato nella piazzetta del borgo: esposizione e vendita di prodotti biologici, tipicità ed artigianato.

All’interno del castello di Montefiore Conca visite guidate a partire dalle ore 10 e dalle 14.30 Il Castello delle Meraviglie: un pomeriggio dedicato alle famiglie e soprattutto a tutti i bambini, il castello si trasformerà in un luogo nel quale la magia prenderà forma. In rocca potrete trovare spettacoli con clown, giocolieri, trampolieri, rapaci notturni e diurni, truccabimbi e tante bolle di sapone per i più piccoli.

Ingresso: adulti 5 euro, bimbi fino a 6 anni gratis, da 6 a 12 anni 3 euro.

Domenica 6 ottobre il primo appuntamento della Fiera del Tartufo Bianco a Sant’Agata Feltria, in cui il paese si trasforma in un luogo dove immergersi in un’atmosfera suggestiva e profumata, passeggiare nelle vie e nelle piazze ad ammirare le numerose tipicità presenti nella manifestazione.

La Fiera propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti il tartufo bianco pregiato. Direttamente dal nostro territorio, dal suo habitat naturale, i boschi, il prezioso tubero si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso ci travolge, per salvaguardare l’integrità del nostro ambiente.

Poi non mancherà la gara dei cani da tartufo, per conoscere dal vivo l’entusiasmante momento della ricerca del prezioso tubero in compagnia del cane fedele.

La visita al paese è anche l’occasione per ammirare gli antichi monumenti di alto valore architettonico: il Teatro Angelo Mariani, Rocca Fregoso, il Convento di San Girolamo, le fontane d’arte. Ogni domenica la manifestazione si arricchisce di spettacoli itineranti, musiche, animazioni, mostre.

Domenica 6 ottobre, alle 16.30, alla Sala Polivalente a Serravalle di San Marino parte la rassegna teatrale per bambini e famiglie, “Piccoli sguardi”, con la direzione artistica del “Mulino di Amleto Teatro”. Il primo spettacolo é “Le grandi fughe del mago Houdini”, della compagnia Combriccola dei Lillipuziani.

Lo spettacolo è un tributo al più grande mago di tutti i tempi, il famigerato Houdini, l’uomo che era in grado di ingannare la morte con sfide al limite del possibile. Lo spettacolo è un movimentato alternarsi di gag, numeri di escapologia ed aneddoti sulla straordinaria vita di Harry Houdini. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico di tutte le età.

Ingresso: gratis fino ai 3 anni, 8 euro ridotto (4-17 anni), 10 euro intero (dai 18 anni), 25 euro ridotto famiglia (2 interi e 2 ridotti). A fina spettacolo sarà offerta una piccola merenda per grandi e piccini.

20 anni di Giovedì al Castello… Sabato 5 ottobre, dalle ore 16.30, a Gradara é in programma una grande festa per l’anniversario di questa importante manifestazione. È l’evento che meglio di ogni altro rappresenta l’identità del borgo e l’anima di una comunità che con passione e dedizione si impegna per raccontare e tener vivo il ricordo del glorioso passato, trasmettendo di generazione in generazione il valore delle tradizioni, il senso di appartenenza e lo spirito di collaborazione. Questo anniversario sarà l’occasione per incontrare i gruppi e le associazioni storiche protagonisti di “Giovedì al Castello” e di molte altre manifestazioni realizzate dentro e fuori Gradara. Sarà una festa dedicata a tutta la cittadinanza di Gradara ma aperta a tutti!

Alle 16.30 si inizia con la partenza sfilata dei gruppi dal Giardino degli Ulivi, poi inizio presentazioni ed esibizioni dei gruppi in piazza Rubini, e cerimonia di premiazione dei volontari. L’ingresso é libero.

Per scoprire le altre iniziative del weekend dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it