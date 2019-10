Torna il Premio Sport Valconca, giovedì al Frontemare e venerdì su Icaro TV

È tutto pronto per l’edizione 2019 del Premio Sport Valconca, la serata di premiazione delle realtà sportive del territorio della Valconca, che quest’anno si svolgerà al Ristorante Frontemare di Rivazzurra di Rimini.

Appuntamento giovedì 3 ottobre, con inizio cena alle 20:30 e inizio premiazioni alle 21. Sfileranno oltre venti società sportive, che racconteranno la loro attività e riceveranno una targa in ricordo della serata che sarà consegnata loro dai Sindaci intervenuti. Novità di quest’anno le collaborazioni con il Medical Center Misano World Circuit, cui è intitolato il Premio, e con l’azienda “K Water”, che si occupra di sistemi per la depurazione ed il trattamento delle acque e con la quale Icaro Sport presenterà l’iniziativa “stop plastica”.

“È con grande entusiasmo che annuncio che quest’anno il Premio Sport Valconca sarà intitolato al Medical Center Misano World Circuit, un poliambulatorio conosciuto in tutto il mondo per la sua attività legata al circuito Marco Simoncelli e che si avvale di professionisti di primissimo livello e di attrezzature all’avanguardia – racconta Roberto Bonfantini, direttore responsabile di Icaro Sport -. Ringrazio il dottor Eraldo Berardi per questa opportunità. Ringrazio anche “K Water”, con la quale lanceremo alle società e a tutti gli intervenuti la nostra proposta per limitare l’uso della plastica per bere. Ringrazio tutte le società e associazioni sportive che hanno aderito, ringrazio gli amministratori che hanno confermato la loro presenza, credo sia importante questo gesto di considerazione per chi lavora per portare avanti i valori dello sport, e ringrazio i fratelli De Luca e tutto lo staff del Frontemare per l’ospitalità. Quest’anno farà il suo debutto sul palco Giulia Moretti, che già mi affianca durante la trasmissione sportiva “Calcio.Basket”.

La serata, ripresa dalle telecamere di Icaro Sport, sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) e in streaming su icaro.tv venerdì alle 20:35.